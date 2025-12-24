Miền Trung, Nam Bộ đón mưa lớn

Mưa bắt đầu từ chiều tối nay (24/12) tại Nam Bộ, kéo dài đến ngày mai. Khu vực Quảng Trị đến phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa tập trung trong hai ngày 25-26/12.

Miền Trung có thể đón mưa lớn cục bộ trong hai ngày 25-26/12.

Đêm qua và sáng nay (24/12), khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) và khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi.

Dự báo từ chiều tối 24/12 đến ngày 25/12, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa, từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguyên nhân của đợt mưa lần này ở miền Trung là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1/2026, không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất với các đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, vừa gây rét đậm, rét hại cho khu vực miền Bắc đồng thời gây ra các đợt mưa diện rộng cho miền Trung.