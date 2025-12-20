Đường lát gỗ lim siêu sang ở Huế vẫn ngập trong bùn đất sau đợt mưa lũ

Tuyến đường dạo lát gỗ lim siêu sang là điểm nhấn của Công trình sân khấu ngoài trời kết hợp đường dạo dọc sông Hương tại phường Thuận Hóa (TP Huế) với tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng nhằm chỉnh trang cảnh quan và khai thác không gian văn hóa, du lịch đôi bờ sông Hương.

Tuyến đường dài 432 m, rộng 3 m, kết cấu kè bê tông cốt thép, mặt sàn bê tông dày 20 cm, phía trên lát gỗ lim dày 50 mm với diện tích 1.298 m2. Trong đợt mưa lũ lịch sử Huế kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 khiến tuyến đường này chìm sâu trong nước, nước rút để lại lượng lớn bùn đất, phù sa còn nằm lại, phủ lấp lên gần như toàn bộ tuyến đường.

Thế nhưng, mặc dù đợt mưa lũ lịch sử đã qua hơn 1 tháng, thời tiết ở Huế bắt đầu tốt dần lên nhưng tuyến đường lát gỗ lim ven sông Hương hiện vẫn còn ngập ngụa trong bùn đất.

Theo người dân địa phương, mặc dù là tuyến đường mới nhưng do nằm ở vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp nên ngay sau khi hoàn thiện, tuyến đường lát gỗ lim kết nối với khu sân khấu ngoài trời trên sông Hương thu hút rất nhiều người đến tham quan, ngắm cảnh.

Tuy nhiên, sau mưa lũ, đường phủ đầy bùn đất khiến hoạt động tham quan, ngắm cảnh, dạo bộ ven sông của người dân và du khách bị gián đoạn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày qua, một số công nhân vẫn đang tích cực dọn dẹp làm sạch toàn bộ tuyến đường lát gỗ lim kể trên. Bộ phận kỹ thuật phải kiểm tra từng đèn điện để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế, mưa lũ dồn dập nhiều đợt, sau khi khắc phục xong, bùn đất lại phủ lấp công trình trở lại. Những ngày gần đây, Huế lại có mưa lớn nên việc xử lý bùn đất, khôi phục hiện trạng công trình gặp trở ngại.

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã khiến TP Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng .

Theo thống kê bước đầu, trên toàn địa bàn thành phố có hơn 600 ha ngô, rau màu, 255 ha cây ăn quả và 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 70 ha ruộng bị sạt lở, bùn đất bồi lấp; gần 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng tại phường Phú Bài có tới 157 ha. Thiệt hại vật nuôi ghi nhận 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bờ biển như Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu 50 - 70m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị sạt lở. Một số hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt, xói lở; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng nặng.