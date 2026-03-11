Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiệu trưởng trường tiểu học ở Tây Ninh tử vong do tai nạn giao thông

  • Thứ tư, 11/3/2026 10:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông P.M.T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào tối 9/3.

Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh) xác nhận: Ông P.M.T. (48 tuổi, ngụ Tây Ninh), Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương đã tử vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/3, tại km19+200 Quốc lộ N2, đoạn qua ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh (Tây Ninh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ôtô, xe máy và xe tải.

Trước thời điểm trên, ông T. đến nhà ông N.C.Th. (50 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh) - công tác tại Đảng ủy xã Mỹ Hạnh để đưa tài liệu liên quan công việc.

Sau đó, ông N.C.Th. điều khiển ôtô 4 chỗ hiệu Camry biển số 62A-240.36 từ trong sân nhà lùi ra quốc lộ N2. Thời điểm này, ông P.M.T. cũng đang dắt xe máy từ nhà ông Th. ra đường. Ôtô do ông Th. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh phần đuôi vào xe máy, khiến ông T. bị hất văng ra đường.

Đúng lúc này, xe tải biển số 70H-084.04 chạy tới, tài xế không kịp tránh nên tiếp tục va chạm vào ông T.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại hiện trường. Cả ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng.

Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

