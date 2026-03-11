Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để thi công các hạng mục nhiều dự án giao thông trọng điểm, sớm hoàn thành trục giao thông liên vùng.

Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường Dự án cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh. Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra và chưa có chuyển biến. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư và nhà thầu tăng nhân lực, máy móc nhằm thi công “3 ca, 4 kíp” sớm đưa vào khai thác.

Mặt bằng “níu kéo” chậm tiến độ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một số dự án có kế hoạch hoàn thành vào 19/5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chưa có sự tăng tốc, bứt phá, có nguy cơ chậm hoàn thành theo mốc tiến độ yêu cầu như Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đạt 54,58%; Dự án thành phần 1 Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt 72% và một số đoạn phải xử lý nền đất yếu đang gia tải chờ lún.

Về công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá, tại các địa phương như Đồng Nai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cà Mau và thành phố Cần Thơ chưa có chuyển biến.

Cụ thể, Dự án Bến Lức-Long Thành (Đồng Nai) còn 0,3 km kết nối giữa Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (vướng mắc từ lâu nhưng chưa được giải quyết); Dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu còn phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B, đường gom từ đường Phước Bình về cầu sông Vạc và đường quay đầu xe tại nút giao Tân Hiệp.

Dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) còn vướng 0,8 ha giải phóng mặt bằng bổ sung, hiện các cơ quan liên quan của tỉnh Đắk Lắk đang giải quyết các thủ tục để bàn giao mặt bằng cho Dự án (dự kiến bàn giao trước ngày 15/3); Dự án thành phần 3 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột còn 0,4 ha bổ sung do ngả mái taluy; Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh còn khoảng 3 km đường gom, một số vị trí đường hoàn trả Quốc lộ 1A, hàng rào.

Thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng hệ thống ITS cho Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; tỉnh Quảng Ngãi còn vướng 9 vị trí đường gom dân sinh, tổng chiều dài khoảng 3,9 km thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; tỉnh Quảng Trị còn khoảng 1,6 km đường gom do địa phương mới kiến nghị bổ sung thuộc Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Ngoài ra, tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng tại các dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu như: Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (đã bàn giao 100% cọc giải phóng mặt bằng ở hiện trường cho địa phương từ tháng 3/2025, địa phương mới bàn giao cho dự án khoảng 6,1 km/60 km đạt khoảng 10%); Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Đồng Nai mới đang thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tỉnh Lâm Đồng mới phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng); đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (tỉnh Bắc Ninh chưa hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư).

Một số dự án như đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (gồm 2 dự án thành phần), Tân Phú - Bảo Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện mới chỉ huy động công trường, dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại, đường công vụ và hoàn thiện hồ sơ thiết kế.

Dự án thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 6/9/2025, giá trị sản lượng còn thấp, đạt tỷ lệ 2,4%. Dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Ninh Bình - Hải Phòng đang hoàn thiện thiết kế, triển khai công tác chuẩn bị như dọn dẹp mặt bằng, vét hữu cơ, đắp đường công vụ... tiến độ thi công còn chậm, chưa có nhiều chuyển biến.

Các dự án có kế hoạch hoàn thành 2026 nhưng có khối lượng còn lại lớn như: Dự án thành phần 2 (đạt 53,5%), Dự án thành phần 3 (đạt 57,8%), Dự án thành phần 4 (đạt 49,3%) của Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chậm so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguồn cát đắp nền, địa phương đang tích cực tháo gỡ. Các chủ đầu tư, nhà thầu cần quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị; thi công “3 ca, 4 kíp” mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án thành phần 1 của Dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành đã lựa chọn nhà đầu tư, khởi công từ ngày 19/8/2025 nhưng chưa triển khai thi công đồng loạt do tỉnh Đồng Nai chưa hoàn thành thủ tục điều chỉnh phương thức đầu tư do sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa các tỉnh, cùng với sự điều chỉnh quy hoạch giao thông.

Nhà thầu thi công liên tục, kể cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ của dự án cao tốc. Ảnh: PV/Vietnam+.

Thi công “3 ca, 4 kíp” đẩy tiến độ dự án

Để triển khai các dự án đúng kế hoạch đề ra, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tập trung triển khai dứt điểm công tác giải phóng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, xe máy, thiết bị, bổ sung thêm các dây chuyền thi công, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành các dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Châu Đốc - Cần Thơ-Sóc Trăng để sớm đưa vào khai thác theo kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, các tỉnh, thành chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án Ninh Bình - Hải Phòng, Dự án thành phần 3 Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình - Mộc Châu, Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Gia Nghĩa - Chơn Thành, Quy Nhơn - Pleiku, Tân Phú - Bảo Lộc.

Tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với Dự án thành phần 1 Gia Nghĩa-Chơn Thành để nhà đầu tư triển khai thi công đồng loạt, đáp ứng tiến độ.

Bộ Xây dựng cam kết chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống ITS...) của các Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, Dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, hạng mục nút giao tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh...