Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giải phóng mặt bằng siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

  • Thứ bảy, 7/3/2026 12:28 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi sở, ngành, UBND các xã, phường liên quan về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án đầu tư tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

giai phong mat bang anh 1

Khu vực thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định; đồng thời rà soát các dự án thành phần và dự án độc lập phục vụ khởi công công trình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến đã được phê duyệt.

UBND thành phố giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng căn cứ phạm vi, ranh giới dự án để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chủ trương đã được UBND thành phố chấp thuận.

Các địa phương chủ trì tổ chức công tác GPMG, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Được biết, Dự án Trục cảnh quan Đại lộ sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng với quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Để triển khai dự án, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các xã, phường yêu cầu tạm dừng cấp phép xây dựng đối với khu vực phạm vi dự án. Đối với các công trình đang xây dựng theo giấy phép đã được cấp, thì UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Giải phóng mặt bằng 7 cây cầu qua sông Hồng trước 31/3

Cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát và 5 cây cầu trọng điểm qua sông Hồng được cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 31/3.

13:04 10/2/2026

Toàn cảnh công trường cầu Trần Hưng Đạo giá 16.000 tỷ đồng

Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và đường dẫn bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng đang được tăng tốc triển khai nhằm đảm bảo vận hành vào năm 2027.

16:00 15/1/2026

340.000 tỷ đồng cho siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho thấy dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 340.000 tỷ đồng.

10:57 18/11/2025

https://tienphong.vn/ha-noi-khoi-dong-giai-phong-mat-bang-sieu-du-an-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong-post1825472.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

giải phóng mặt bằng cảnh quan sông Hồng siêu dự án UBND TP. Hà Nội

Đọc tiếp

Phat hien tre so sinh troi tren song hinh anh

Phát hiện trẻ sơ sinh trôi trên sông

6 giờ trước 12:13 7/3/2026

0

Trong lúc đi chơi, thiếu niên 12 tuổi đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nổi trên sông Ba Vinh, Cà Mau, nên chạy về nhà kể lại vụ việc cho gia đình và trình báo cơ quan chức năng.

Bat tau ca cho hon 50.000 lit dau hinh anh

Bắt tàu cá chở hơn 50.000 lít dầu

6 giờ trước 11:34 7/3/2026

0

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 3, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 liên tiếp bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép gần 90.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý