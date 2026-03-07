Đại công trình chống ngập 5.600 tỷ đồng tất bật thi công khắp Hà Nội

Dự án "Đầu tư xây dựng Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội" với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026). Hồ điều hoà Phú Đô có diện tích mặt nước khoảng 31,5 ha, tổng diện tích ô đất xây dựng hồ khoảng 33,71 ha. Ngoài ra, trạm bơm tại đây sẽ được lắp đặt hai máy bơm công suất lớn cùng hệ thống cửa điều tiết kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông để nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.