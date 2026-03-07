Đại công trình chống ngập 5.600 tỷ đồng tất bật thi công khắp Hà Nội

|
Vừa qua, UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.579 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa bão năm 2026.
Dự án thứ nhất là "cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây hồ Tây, Ngoại giao đoàn, Ciputra, khu vực đường Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm" với tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2026.
Hình ảnh tuyến cống hộp kéo dài 3,9 km từ đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch đang trong giai đoạn thi công, với các phần mặt đường được bóc dỡ và quây rào phong tỏa. Đơn vị thi công tiến hành thay thế hệ thống cống thoát nước nhỏ, cũ bằng tuyến cống hộp kích thước lớn hơn nhằm khắc phục tình trạng úng ngập. Theo tiến độ đề ra, các hạng mục chính sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.
Hai là dự án "cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực khu đô thị Resco, Ecohome, ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và khu vực lân cận". Tổng mức đầu tư khoảng 869 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành quý III/2026, hoàn thành các hạng mục chính xong trước mùa mưa năm 2026.
Các hạng mục của dự án gồm cải tạo trạm bơm Thụy Phương, kết hợp tiêu động lực ra sông Nhuệ và cống tiêu tự chảy. Tuyến kênh Thụy Phương dài khoảng 3.600 m được cải tạo từ trạm bơm đến đường Phạm Văn Đồng; đoạn tiếp theo đến sông Tô Lịch xây dựng cống hộp có kích thước 3x3 m dài khoảng 4.000 m dọc các tuyến đường Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến cống Hoàng Quốc Việt. Trên tuyến bố trí cửa điều tiết và các công trình kỹ thuật tại điểm kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu, đảm bảo ngăn nước thải xâm nhập và hỗ trợ tiêu thoát khi mưa.
Ba là dự án "cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở" với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026. Công trình gồm xây dựng 5,3 km bờ kè bê tông dự ứng lực và xây dựng cống kết nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm, giúp điều tiết lưu lượng nước linh hoạt hơn giữa các túi chứa nước tự nhiên và hệ thống thoát nước.
Đồng thời, dự án thực hiện nạo vét lòng sông Kim Ngưu với độ sâu trung bình 3,6 m để khơi thông dòng chảy.
Bốn là dự án "cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc đại lộ Thăng Long’". Tổng mức đầu tư dự án khoảng 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026. Hình ảnh tại trạm bơm Cầu Ngà (phường Xuân Phương).
Dự án "Đầu tư xây dựng Hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội" với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026). Hồ điều hoà Phú Đô có diện tích mặt nước khoảng 31,5 ha, tổng diện tích ô đất xây dựng hồ khoảng 33,71 ha. Ngoài ra, trạm bơm tại đây sẽ được lắp đặt hai máy bơm công suất lớn cùng hệ thống cửa điều tiết kết nối từ đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông để nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.
Theo UBND phường Từ Liêm, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức đã cơ bản hoàn thiện với tỉ lệ hơn 90%. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp của 288 hộ (khoảng 227.600 m2) thuộc vị trí lòng hồ đã được bàn giao để phục vụ thi công.
Dự án "đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ" với tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 (hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026).
Hồ rộng khoảng 12 ha với tuyến kè dài 1.950 m, kết hợp hệ thống cống điều tiết kết nối kênh Đồng Bông với trạm bơm Đồng Bông. Hệ thống được thiết kế để điều tiết dòng chảy giữa các khu vực, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn.
Tại địa bàn xã An Khánh, Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 có tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống hồ theo quy hoạch và phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa. Dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.
Hồ có diện tích khoảng 20 ha, mực nước thiết kế 4 m, tuyến kè bao quanh dài 2,5 km, cùng cống điều tiết 3x3 m kết nối kênh La Khê và cửa van phía hồ.
Cách đó không xa là Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 5 ha, hiện đã hoàn thành khoảng một phần ba khối lượng.
Các hạng mục chính của dự án phục vụ thoát nước dự kiến hoàn thành trước 30/4, phần còn lại trước 31/5. Hồ có chức năng tương tự Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1.
Dự án cải tạo, nâng cấp công trình tiêu thoát nước với tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng đang được triển khai tại khu vực gần công viên Hòa Bình.
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần xử lý úng ngập cho các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra cùng nhiều khu vực thuộc Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm.
Dự án "xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ" với tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026. Hình ảnh tại trạm bơm Yên Sở được cải tạo.
Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da kết hợp cải tạo, xây dựng tuyến cống mới dọc phố Phùng Hưng đang được gấp rút thi công. Khi hoàn thành công trình sẽ giúp điều tiết, thoát nước cho lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, góp phần giảm nguy cơ úng ngập khu vực nội đô.