Cảnh trái ngược tại hầm chui 778 tỷ đồng

Sau hơn ba năm thi công, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội ) đã chính thức thông xe kỹ thuật từ ngày 10/2.

Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng , khởi công tháng 10/2022. Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m. Ảnh: Google Maps.

Ghi nhận lúc 16h30 chiều 11/2, tình trạng ùn tắc xảy ra ngay trước cửa hầm chui hướng đi đường Kim Đồng.

Dòng người ken đặc, nhích từng chút một ngay trước vạch nút giao thông trong ngày hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đi vào hoạt động.

Hàng nghìn phương tiện di chuyển theo hướng từ đường Giải Phóng rẽ vào đường Kim Đồng vào khung giờ cao điểm buổi chiều, khiến cho tuyến đường này tê liệt.

Dòng phương tiện di chuyển chậm chạp tại ngã tư Kim Đồng - Trương Định lúc 17h chiều 11/2. Xe máy, ôtô nhích từng mét, nhiều người căng thẳng, mệt mỏi khi phải chờ lâu giữa biển xe nối dài.

Trong khi đó, phía bên dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng lại thưa thớt phương tiện di chuyển, trái ngược với cảnh ùn tắc trên mặt đường Kim Đồng.

Ông Khất Duy Nhất (sinh sống tại phố Trương Định) cho biết sau những ngày đầu đường hầm Kim Đồng đi vào hoạt động, tình hình giao thông tại nút giao đã có chuyển biến tích cực. “Từ ngày hầm chui thông tuyến, tôi thấy lưu lượng xe trên mặt đường đã giảm so với trước đây, còn việc ùn tắc vào khung giờ cao điểm là không thể tránh khỏi, nhất là vào thời điểm cận Tết. Đồng thời, người dân vẫn đi từ các đường Trương Định, Giải Phóng vào Kim Đồng do thói quen và chưa nắm bắt được tuyến đường mới nên hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn còn vắng phương tiện qua lại” ông Nhất nói.

Dòng phương tiện di chuyển từ các tuyến đường lân cận như Giải Phóng, Trương Định, Tân Mai hướng về Kim Đồng khiến cho khu vực này vẫn ùn tắc nghiêm trọng dù hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã đi vào hoạt động.

Nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao của người dân những ngày cận Tết cũng khiến tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc.

Một số tài xế mất kiên nhẫn, leo lên vỉa hè để thoát cảnh ùn tắc kéo dài tại đường Kim Đồng.

Lượng phương tiện di chuyển thưa thớt tại hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng phía đường Đầm Hồng lúc 18h chiều 11/2. Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng, từ sáng 10/2, phương tiện qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đi hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn di chuyển trên phố Định Công cách đó không xa để hướng về khu đô thị Định Công, do tuyến đường này thuận tiện đi vào từ đường Giải Phóng.

