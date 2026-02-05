Toàn cảnh tuyến đường rộng hơn 90 m giữa lòng Tây Hồ

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I (phường Tây Hồ, Hà Nội ) khởi công vào ngày 15/1/2025, tổng mức đầu tư 552,697 tỷ đồng , bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng 391,431 tỷ đồng và chi phí xây dựng 82,872 tỷ đồng .

Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường được thiết kế thành hai đoạn: Đoạn một kéo dài từ điểm giao với đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thai Mai, có mặt cắt ngang rộng 93,6 m. Đoạn này gồm hai tuyến giao thông hai bên, mỗi tuyến rộng 19-21 m (lòng đường 15 m, vỉa hè phía đô thị rộng 4-6 m) và trục không gian cảnh quan ở giữa rộng 51,6 m. Đoạn hai nối tiếp đến điểm cuối tuyến, có mặt cắt ngang rộng 20,5 m, bao gồm lòng đường rộng 11,25 m và vỉa hè hai bên 2 x 4,625 m.

Sau hơn một năm thi công, tuyến đường Đặng Thai Mai dần thành hình với nhiều hạng mục lớn đang được thi công nhanh chóng. Hình ảnh trục không gian cảnh quan ở giữa đường Đặng Thai Mai rộng 51,6 m chiều 3/2.

Đơn vị thi công tất bật tiến hành lắp đặt đồng bộ các hệ thống cống ngầm, hệ thống thoát nước, thi công nền đường và mặt đường... theo từng đoạn tuyến, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 48.338,6 m2, liên quan đến 184 thửa đất của nhiều tổ chức và cá nhân.

Các hạng mục nằm trong phạm vi dự án đang được phá dỡ chiều 3/2. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng cho biết chính quyền địa phương đã triển khai quy trình giải phóng mặt bằng một cách bài bản, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của người dân, chính quyền đã chủ động xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ sát với thực tế, đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng đến quyền lợi. Đồng thời, quỹ nhà tái định cư gồm 39 căn hộ tại các vị trí thuận tiện (nhà C Xuân La và khu MHDI-1 Mỹ Đình) đã được chuẩn bị, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Theo quy hoạch phân khu đô thị A6 và Quyết định số 2595/QĐ-UBND của TP Hà Nội, tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 93,6 m, đóng vai trò là trục không gian cảnh quan chính của bán đảo Quảng An.

Khi hoàn thành, tuyến đường Đặng Thai Mai được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch kết nối chuỗi dự án trọng điểm xung quanh Hồ Tây với không gian đô thị, mặt đường rộng rãi, hệ thống kỹ thuật hiện đại, chiếu sáng thông minh và cây xanh.

