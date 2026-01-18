Trụ cột quan trọng để phát triển đất nước

“Văn hóa Việt Nam phải là dòng chủ lưu trong đời sống của xã hội Việt Nam, là một trụ cột quan trọng đặc biệt để phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, TS Bùi Văn Thạch nhấn mạnh.

Năm 2025 là một năm của “concert quốc gia”. Đêm nhạc Tổ quốc trong tim cháy vé, hàng chục nghìn người đổ về các cung đường có lễ diễu binh, doanh thu sản phẩm có gắn Quốc kỳ tăng mạnh. Các sự kiện văn hóa đã tạo nên một hiệu ứng xã hội rộng khắp, khơi dậy tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV Bùi Văn Thạch cho rằng những hiệu ứng xã hội như vậy sẽ tạo thành nguồn lực quốc gia, mà nguồn lực này không thể tính được bằng tiền.

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV đã đánh giá văn hóa là “nền tảng, mục tiêu, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. TS Bùi Văn Thạch đã chia sẻ thêm với Tri thức - Znews về vị thế của văn hóa trong Văn kiện trình Đại hội Đảng sắp tới.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển

- Tại một buổi góp ý Dự thảo Văn kiện trong tháng 11/2025, ông cho biết Văn kiện sẽ đảm bảo văn hóa được ở đúng vị thế trong xã hội. Vị thế này cụ thể như thế nào?

- Yếu tố văn hóa và con người được nhấn mạnh đặc biệt trong Văn kiện. Một quốc gia kinh tế phát triển mà văn hóa không phát triển, con người không được quan tâm thì sự phát triển sẽ trở nên vô nghĩa. Lần này, Văn kiện đặt vấn đề phát triển văn hóa, con người trở thành nền tảng, mục tiêu, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng thời, Văn kiện cũng xác định phải cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trở thành nền tảng cho sự phát triển đất nước. Chúng ta xây dựng các hệ giá trị này nhằm định hình rõ ràng hơn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Tổ Biên tập Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV Bùi Văn Thạch cho rằng văn hóa Việt Nam phải là dòng chủ lưu trong đời sống của xã hội Việt Nam, là một trụ cột quan trọng đặc biệt để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Việt Linh.

Thực chất, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển. Công nghiệp văn hóa đem lại lợi ích rất lớn cho đất nước, tất cả các lĩnh vực đều có thể đóng góp cho công nghiệp văn hóa. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80 (80-NQ/TW) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một quyết sách chiến lược về phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới. Những nội dung trong Nghị quyết 80 giúp ta có cái nhìn rõ ràng và nhân văn trong vấn đề phát triển.

Một quốc gia bị xâm lăng văn hóa cũng là quốc gia mất độc lập. Sự xâm lăng văn hóa diễn ra khi một quốc gia bị một quốc gia khác đồng hóa văn hóa của dân tộc mình. Sức mạnh của văn hóa là sức mạnh nội sinh của cả một dân tộc. Trên thế giới, những quốc gia có đường hướng phát triển tốt thì những đặc sắc văn hóa của họ thể hiện rất rõ, hằng ngày hằng giờ, trên mọi góc độ.

Văn hóa Việt Nam phải trở thành dòng chảy chính trong đời sống của xã hội Việt Nam. Văn hóa Việt là cội nguồn, là sức mạnh vô tận của đất nước. Sự quật cường của dân tộc ta là nhờ văn hóa mà có, tình yêu nước giúp ta chiến thắng thực dân, đế quốc cũng là nhờ văn hóa mà thành. Chúng ta giữ được dân tộc ta tới ngày hôm nay đều là nhờ có văn hóa. Bởi vậy, văn hóa là một trụ cột đặc biệt quan trọng trong Văn kiện Đại hội Đảng lần này để định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sự quật cường của dân tộc ta là nhờ văn hóa mà có, tình yêu nước giúp ta chiến thắng thực dân, đế quốc cũng là nhờ văn hóa mà thành. Chúng ta giữ được dân tộc ta tới ngày hôm nay đều là nhờ có văn hóa. TS Bùi Văn Thạch

Các sự kiện văn hóa trong các dịp lễ lớn đã khơi dậy tình yêu nước của hàng triệu người Việt Nam, tạo nên một hiệu ứng quốc gia. Ảnh: Nhóm phóng viên Znews.

Ngành xuất bản Việt cần bắt nhịp với thời đại

- Trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản là một trụ cột quan trọng. Ông kỳ vọng thế nào về sự phát triển của nền xuất bản Việt Nam trong thời gian tới?

- Theo tôi, khái niệm “xuất bản” hiện nay nên hiểu là tất cả những gì được tạo ra để mọi người đọc được, nhận thức được các vấn đề. Thời đại đang thay đổi. Các phương tiện điện tử, báo mạng đang chế ngự toàn bộ đời sống tinh thần của con người. Vậy nên, ngành xuất bản cũng cần có tư duy mới, bắt nhịp với thời đại công nghiệp 4.0 với những công nghệ mới, để xuất bản có thể đuổi kịp, thậm chí vượt lên các nhu cầu của xã hội về sách, về tìm kiếm tri thức mới.

Xuất bản phẩm hôm nay không chỉ là sách in, mà còn là sách điện tử, sách nói… Bây giờ có “công dân số”, “xã hội số”, vậy công dân số cũng sẽ đọc tri thức số. Tôi cho rằng các nhà xuất bản đã có nhiều tín hiệu đổi mới, đã ra mắt sách điện tử, sách nói. Vấn đề hiện nay chỉ là làm sao để phong vị của các xuất bản phẩm này phù hợp với các nhóm đối tượng bạn đọc.

Ngành xuất bản là một ngành rất đặc biệt, đòi hỏi những yêu cầu cao, bởi đây là ngành có tác động mạnh tới xã hội, một bộ phận quan trọng của văn hóa. Để có những chính sách, đường hướng phù hợp, rất cần sự đóng góp ý kiến từ những người am hiểu lĩnh vực xuất bản, cần các kiến nghị từ Hội Xuất bản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng XIV đã có những nội dung mang tính “mở đường” cho ngành xuất bản, những người làm nghề cụ thể cũng sẽ cần có những chiến lược riêng để đóng góp cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới.