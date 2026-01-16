Cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn" mới ra mắt nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn là kết quả của quá trình tổng kết nghiêm túc, công phu, có hệ thống thực tiễn công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Điểm nổi bật xuyên suốt, đồng thời là giá trị cốt lõi của cuốn sách là việc làm rõ bước chuyển quan trọng từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Qua đó cho thấy, sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mô hình và cách làm thiết thực, bám sát đời sống xã hội cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tư duy công tác có sự đổi mới rõ nét, kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt, quán triệt với đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân; lấy hiệu quả thực tiễn, mức độ đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phần 2: Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Phần 3: Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới.

Cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Thông qua việc phân tích bối cảnh, tình hình thực tiễn, các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới, cuốn sách chỉ rõ vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” của ngành trong việc tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hiểu đúng, tin tưởng, đồng lòng ủng hộ và quyết tâm thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, những quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước.