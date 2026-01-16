Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra mắt trên di dộng

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra mắt nhằm cung cấp nền tảng số đa phương tiện hiện đại, cung cấp thông tin tin cậy cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhận định sự kiện ra mắt ứng dụng là minh chứng cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số. Ông cho rằng ứng dụng phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, Đảng viên, nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú phát biểu tại lễ ra mắt ứng dụng. Ảnh: Thụy An.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh điều quan trọng là vận hành ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận có 6 tiện ích và 2 chuyên mục chuyên ngành. 6 tiện ích bao gồm: Tin tức và thông tin chính thống, Video hình ảnh đa phương tiện, Thư viện số, Trợ lý AI, Phản ánh, góp ý của người dân, Nền tảng học tập số. 2 chuyên mục chuyên ngành gồm Văn bản hướng dẫn chỉ đạo, Vấn đề quan tâm.

Ứng dụng được thiết kế trực quan, phù hợp với mọi đối tượng. Thông tin chính thống được bố cục thành 9 lĩnh vực. Các nguồn tin được tổng hợp đồng bộ từ các kênh báo chí, hệ sinh thái truyền thông chính thống, gồm: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam,… Hệ thống AI hỗ trợ các tác vụ liên quan tới đọc các nội dung, tóm tắt thông tin cho người dùng.

Ở mục Tiện ích nội dung đa phương tiện, video, hình ảnh, người dùng có thể tìm hiểu các thông tin dưới dạng video, hình ảnh, infographic, podcast.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận sẽ tiếp tục đa dạng hóa nội dung, thông minh hóa cách tiếp cận tin tức, ứng dụng AI để phân tích các nội dung mà người dùng tiếp cận để đưa ra các hình thức thông tin phù hợp, đồng thời, dựa trên vị trí, lịch sử tìm kiếm thông tin của người dùng để đưa ra tổng hợp thông tin theo vị trí, địa bàn, gợi ý các thông tin theo nhu cầu quan tâm người dùng, phân tích xu hướng chủ đề nội dung mà người dùng quan tâm để đề xuất các nội dung, hoặc xây dựng các chiến lược truyền thông phù hợp tránh lãng phí, trùng lặp.

Giao diện ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: BTC.

Tiện ích Thư viện số, chia thành các kho cơ sở dữ liệu về Văn kiện, tài liệu, sách, audio. Hiện Thư viện số tích hợp hơn 5.000 đầu mục Văn kiện, tài liệu để người dùng tìm kiếm. Người dùng có thể đọc tài liệu trên ứng dụng hoặc nghe sách nói, tùy theo nội dung mà nguồn sách cung cấp.

Ứng dụng cũng có tiện ích Trợ lý ảo, được coi như “bộ não” của ứng dụng, hỗ trợ các thao tác trên ứng dụng một cách hiện đại. Trợ lý ảo đang hỗ trợ khai thác thông tin liên quan về pháp luật như tóm tắt pháp luật, phân tích các điểm mới, thời điểm ban hành… Người dùng có thể hỏi trực tiếp Trợ lý ảo này các câu hỏi nhằm ứng dụng pháp luật vào các vấn đề thực tiễn. Trợ lý ảo cũng hỗ trợ xác minh thông tin chính thống, đưa ra cảnh báo cho người dân.

Ứng dụng có tích hợp kênh phản ánh, góp ý và kiến nghị của Đảng. Người dân có thể chọn chủ trương, chính sách để phản ánh. Hệ thống sẽ tổng hợp thông tin chuyển tới các cơ quan chức năng theo chuyên môn, theo dõi kết quả xử lý thông tin qua ứng dụng.

Nền tảng học tập số cũng được tích hợp trên ứng dụng. 3 nền tảng học tập hiện có gồm nền tảng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quốc hội. Các nền tảng này giúp người dùng tóm tắt nội dung cần quán triệt, học tập, trực quan các nội dung thành video và hình ảnh, khái quát nội dung thành các câu hỏi kiểm tra.

Ứng dụng còn tích hợp thêm các tiện ích khác như Dịch vụ công, Truyền hình số, Tra cứu thông tin giao thông, Báo cáo viên.

Chuyên mục chuyên ngành về Văn bản hướng dẫn chỉ đạo và Vấn đề quan tâm có thể dễ dàng tiếp cận từ màn hình chính.

Người dân có thể đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đăng ký hoặc liên kết VneID.