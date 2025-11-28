Để sách lý luận không 'khô, khó và khổ'

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng cần đẩy mạnh đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, phát huy tối đa giá trị dòng sách này.

Sáng 28/11/2025, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Kết quả và định hướng.

Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị - Kết quả và định hướng. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhận định sau 5 năm triển khai Chỉ thị, công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Chất lượng nội dung sách lý luận, chính trị tiếp tục được nâng cao. Công tác phát hành có bước chuyển mạnh từ truyền thống sang hiện đại, kết hợp đa kênh, đa nền tảng. Hệ thống phát hành các nhà xuất bản được mở rộng.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức chính trị - xã hội đã đưa việc đọc, học, nghiên cứu sách lý luận, chính trị trở thành sinh hoạt thường xuyên, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tuy nhiên, công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định như: Một số ấn phẩm còn chậm đổi mới về cách tiếp cận. Chưa thường xuyên có nhiều đầu sách lý luận, chính trị có chất lượng cao. Công tác phát hành sách nhìn chung vẫn gặp khó khăn trước sự cạnh tranh của thị trường xuất bản thương mại. Việc học tập, nghiên cứu sách lý luận, chính trị ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức. Tình trạng sách in lậu, in giả chưa được xử lý triệt để.

Trên cơ sở đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, tập trung phân tích sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong bối cảnh mới.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Phan Xuân Thủy kết luận một số định hướng lớn và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới đã được Hội thảo thống nhất.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TW.

Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tổ chức hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

Thứ ba, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành và tuyên truyền lý luận, chính trị.

Thứ tư, tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan xuất bản, phát hành với các học viện, trường chính trị, viện nghiên cứu, cơ quan tuyên giáo, báo chí, truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ năm, chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại.