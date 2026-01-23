Hà Nội dưới cái rét 10 độ C

Đêm 22/1, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố Hà Nội, nhiều người lao động nhóm lửa, dựng bạt và quây kín chỗ trú tạm để sưởi ấm.

Tại khu vực chợ Long Biên, một số tiểu thương tranh thủ lúc nghỉ ngơi để nhóm lửa sưởi ấm dọc vỉa hè dưới gió lạnh.

Những chiếc mũ len, áo phao, khăn quàng cổ, găng tay... là phụ kiện được nhiều người sử dụng để chống chọi lại cái rét.

Những chiếc áo mưa cũng được người dân tận dụng để chắn gió, giữ nhiệt cho cơ thể.

Một số hàng ăn vỉa hè thu hút khách với những món ăn nóng, phần nào xua tan giá rét cho thực khách.

Tại phố Lương Văn Can, một số du khách thích thú mua những chiếc mũ lông gấu để độ giữ ấm đêm khuya.

Ghi nhận lúc 21h30 tại đường Lê Đức Thọ (phường Cầu Giấy), bãi đất trống được nhiều bạn trẻ tập trung ngồi đốt củi sưởi ấm dưới thời tiết lạnh buốt kèm thêm chút mưa phùn.

Không khí lạnh 10 độ C, về đêm giảm có thể lạnh buốt với 9 độ.

Bảo vệ tại một cửa hàng trên phố Văn Miếu sử dụng đèn sưởi để giữ ấm dưới thời tiết rét đậm 10 độ C rạng sáng 23/1.

"Tôi cảm thấy rất thích thú với thời tiết rét đậm ở Hà Nội hôm nay, vì mùa đông mấy năm gần đây, những ngày rét sâu 10 độ C trở xuống không còn nhiều. Tôi cùng nhóm bạn lựa chọn đi chơi đêm để cảm nhận rõ hơn thời tiết buốt giá ở thủ đô", Khánh Vi (23 tuổi, phường Khương Trung) nói.

Thời tiết lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm ở Hà Nội chậm lại rõ rệt. Nhiều góc phố vốn nhộn nhịp khi đêm xuống nay trở nên vắng vẻ, yên tĩnh hơn thường ngày.

Sáng sớm tại Hồ Gươm, người dân hoạt động, đi lại mặc kín mít che chắn cái lạnh, gió rét.

Tại Hà Nội, rét đậm, rét hại duy trì đến hết ngày 23/1, sau đó còn tiếp diễn rét đậm trong ngày 24/1 với nhiệt độ giao động thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Người dân và du khách cần chú ý giữ ấm khi hoạt động ngoài trời.

Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

