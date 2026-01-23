Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội dưới cái rét 10 độ C

  • Thứ sáu, 23/1/2026 10:36 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Người dân Hà Nội co ro nhóm lửa, trùm chăn sưởi ấm trên đường phố rét đậm 10 độ C.

Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 1

Đêm 22/1, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố Hà Nội, nhiều người lao động nhóm lửa, dựng bạt và quây kín chỗ trú tạm để sưởi ấm.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 2

Tại khu vực chợ Long Biên, một số tiểu thương tranh thủ lúc nghỉ ngơi để nhóm lửa sưởi ấm dọc vỉa hè dưới gió lạnh.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 3

Một tiểu thương trùm chăn kín, tranh thủ chợp mắt giữa thời tiết 10 độ C.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 4

Những chiếc mũ len, áo phao, khăn quàng cổ, găng tay... là phụ kiện được nhiều người sử dụng để chống chọi lại cái rét.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 5

Những chiếc áo mưa cũng được người dân tận dụng để chắn gió, giữ nhiệt cho cơ thể.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 6

Một số hàng ăn vỉa hè thu hút khách với những món ăn nóng, phần nào xua tan giá rét cho thực khách.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 7

Tại phố Lương Văn Can, một số du khách thích thú mua những chiếc mũ lông gấu để độ giữ ấm đêm khuya.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 8

Ghi nhận lúc 21h30 tại đường Lê Đức Thọ (phường Cầu Giấy), bãi đất trống được nhiều bạn trẻ tập trung ngồi đốt củi sưởi ấm dưới thời tiết lạnh buốt kèm thêm chút mưa phùn.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 9

Không khí lạnh 10 độ C, về đêm giảm có thể lạnh buốt với 9 độ.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 10

Bảo vệ tại một cửa hàng trên phố Văn Miếu sử dụng đèn sưởi để giữ ấm dưới thời tiết rét đậm 10 độ C rạng sáng 23/1.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 11

"Tôi cảm thấy rất thích thú với thời tiết rét đậm ở Hà Nội hôm nay, vì mùa đông mấy năm gần đây, những ngày rét sâu 10 độ C trở xuống không còn nhiều. Tôi cùng nhóm bạn lựa chọn đi chơi đêm để cảm nhận rõ hơn thời tiết buốt giá ở thủ đô", Khánh Vi (23 tuổi, phường Khương Trung) nói.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 12

Thời tiết lạnh buốt khiến nhịp sống về đêm ở Hà Nội chậm lại rõ rệt. Nhiều góc phố vốn nhộn nhịp khi đêm xuống nay trở nên vắng vẻ, yên tĩnh hơn thường ngày.
Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 13Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 14Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 15Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 16

Sáng sớm tại Hồ Gươm, người dân hoạt động, đi lại mặc kín mít che chắn cái lạnh, gió rét.

Ret lanh Ha Noi, Lanh mien Bac, Ha Noi 10 do, Dot cui anh 17

Tại Hà Nội, rét đậm, rét hại duy trì đến hết ngày 23/1, sau đó còn tiếp diễn rét đậm trong ngày 24/1 với nhiệt độ giao động thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Người dân và du khách cần chú ý giữ ấm khi hoạt động ngoài trời.

Rét 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm giữa phố

Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội trải qua đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

08:35 8/1/2026

Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.

06:50 17/1/2026

Cầu Long Biên khoác 'áo mới'

Sau gần hai tháng thi công sửa chữa, nhiều hạng mục trên cầu Long Biên đã hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho cây cầu đã hơn 100 tuổi.

06:28 13/1/2026

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

Trần Hiền, Đinh Hà

Rét lạnh Hà Nội Lạnh miền Bắc Hà Nội 10 độ Đốt củi Hà Nội retmienbac lanhhanoi 10doC dotcuisuoiam

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý