Cầu Long Biên khoác 'áo mới'

Từ ngày 1/1/2026, làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên được thông trở lại sau hơn hai tháng ngăn để sửa chữa.
Trong đợt sửa chữa này, khung sắt đoạn vắt qua đường Trần Nhật Duật được phủ sơn trắng; một số tấm đan bê tông trên mặt cầu được tháo dỡ, thay thế theo từng vị trí hư hỏng, góp phần cải thiện độ bằng phẳng và khả năng chịu lực của cầu.
Nhiều đoạn lan can hư hỏng trên cầu Long Biên đã được thay mới, hoa văn thiết kế đồng bộ với lan can cũ của cầu.
Một phần mặt đường hư hỏng, gồ ghề đoạn giáp ga Long Biên được đổ bê tông giúp việc lưu thông của người dân được an toàn hơn. Việc sửa chữa cầu Long Biên nằm trong dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Nhiều khung sắt đỡ tà vẹt gỗ trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được phủ lớp sơn mới.
Hàng chục công nhân đang thay thế các bu lông, ốc vít bị rỉ sét. Sau khi lắp đặt, các chi tiết được sơn phủ để chống ăn mòn. Trên phần đường sắt, nhiều vị trí hư hỏng cũng đã được sửa chữa.
Một số thanh sắt hư hỏng nặng được tháo dỡ, thay mới. Trước khi sơn phủ bề mặt, công nhân sử dụng máy tời tay lắp thử để kiểm tra độ khớp và bảo đảm an toàn.
|Dù đã thông xe trở lại, công tác sửa chữa cầu Long Biên vẫn tiếp tục được triển khai. Việc đưa cầu vào khai thác trở lại giúp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời giảm lượng phương tiện phải vòng qua cầu Chương Dương, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc.
Sau thời gian thi công, phần lớn hạng mục trên cầu Long Biên đã hoàn thành, giúp công trình ổn định, gọn gàng hơn trong khi dáng dấp kiến trúc quen thuộc vẫn được giữ nguyên.
