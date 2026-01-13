Cầu Long Biên khoác 'áo mới'

Trong đợt sửa chữa này, khung sắt đoạn vắt qua đường Trần Nhật Duật được phủ sơn trắng; một số tấm đan bê tông trên mặt cầu được tháo dỡ, thay thế theo từng vị trí hư hỏng, góp phần cải thiện độ bằng phẳng và khả năng chịu lực của cầu.