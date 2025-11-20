Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn tại quán ăn dưới chân cầu Long Biên

  • Thứ năm, 20/11/2025 15:13 (GMT+7)
  • 15:13 20/11/2025

Trưa 20/11, quán ăn uống đang sửa chữa trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, gần cầu Long Biên (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Chay Ngoc Lam Long Bien anh 1

Hình ảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn được người dân chia sẻ.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn kể trên xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày, tại quán ăn trong khu vực chợ ẩm thực Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Một lúc sau, lửa bùng lên kèm theo một số tiếng nổ phát ra bên trong quán. Do bên trong có nhiều xốp nên xuất hiện cột khói đen khiến nhiều người hoảng hốt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt.

Chay Ngoc Lam Long Bien anh 2

Cột khói đen bốc lên cạnh cầu Long Biên.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn khu vực trên đang sửa chữa. Vụ việc không có thương vong về người.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc bên trong quán bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Xe đầu kéo chở 124 xe máy cháy rụi trên đường

Rạng sáng 17/11, trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn qua xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, một xe ô-tô đầu kéo đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội.

18:23 17/11/2025

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

17:05 15/11/2025

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên

    Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Trong chiến tranh chống Mỹ, cầu bị đánh bom nhiều lần. Các nhịp bị đánh đổ đã được thay bằng các loại dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới (dùng móng cọc). Sau khi có cầu Chương Dương, cầu Long Biên chỉ dành cho đường sắt, đường xe thô sơ và đường bộ.

    Bạn có biết: Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

    • Khởi công: 12/09/1898
    • Khánh thành: 28/02/1902
    • Chiều dài: 1.681 m

Đọc tiếp

