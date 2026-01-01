Va chạm xe khách trên quốc lộ, cán bộ ngoại giao tử vong

Công an Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ TNGT trên QL48E khiến một cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong khi đang trên đường về quê.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TK)

Ngày 1/1, theo thông tin từ Công an Nghệ An, trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn qua xóm Thuận Yên, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Được biết, khoảng 3h cùng ngày, anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú) sau khi xuống xe khách từ Hà Nội, đi bộ qua quốc lộ 48E để về nhà ở phía đối diện. Trong quá trình qua đường, anh S. va chạm với một xe khách đang lưu thông trên tuyến khiến anh S tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ở Quảng Trị cũng xảy ra vụ xe tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế xe tải là Trần Chí C. (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Khoảng 11h ngày 28/12, Trần Chí C. cầm lái xe tải BKS 74C -109.11 chở keo tràm chạy trên đường ĐT575 hướng ra Quốc lộ 1.

Khi đến đoạn giao với đường ĐT576 (xã Cồn Tiên), xe tải va chạm mới xe máy do ông T.H.P. (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) cầm lái chở theo 2 con là cháu T.H.H (4 tuổi) và cháu T.G.B (7 tuổi). Sau đó, ô tô này tiếp tục lao vào nhiều hàng quán ven đường, khiến 2 cửa hàng hư hỏng.

Cú va chạm khiến cháu T.H.T chết tại chỗ, tài xế xe tải cùng ông T.H.P, cháu T.G.B và một cháu nhỏ trong căn nhà bị ô tô tải tông sập bị thương. Hiện tài xế C., ông T.H.P. và cháu T.G.B đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 18 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.