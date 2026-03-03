Tai nạn liên tiếp ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều người thương vong

Trong ngày 3/3, cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra tai nạn tại khu vực thi công, có vụ thanh sắt rào chắn xuyên qua kính lái ôtô.

Trong ngày 3/3, trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai liên tiếp xảy ra các vụ xe lao vào rào chắn công trường, làm nhiều người thương vong.

Khoảng 13h cùng ngày, tại Km194 đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, một ôtô con biển kiểm soát 30L-664.63 bất ngờ tông vào hệ thống rào chắn phục vụ thi công.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe hư hỏng, kính lái vỡ nát. Tại hiện trường, một thanh sắt từ hàng rào bị hất văng, xuyên qua kính lái và cắm vào khoang ghế trước. Tài xế bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời nắng, mặt đường khô, tầm nhìn thông thoáng. Hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo tại khu vực này được bố trí theo quy định.

Ôtô con tông vào hệ thống rào chắn phục vụ thi công trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 3/3. Ảnh: Đ.Q.

Trước đó chỉ vài giờ, vào khoảng 10h, tại Km183+600 qua xã Châu Quế, một xe bán tải biển số 89A-668.40 đang di chuyển theo hướng Lào Cai - Nội Bài đâm vào rào tôn bảo vệ công trình mở rộng tuyến. Sau cú va chạm, phương tiện lật ngửa trong phần làn đang thi công.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng, rào tôn bảo vệ công trường cũng bị ảnh hưởng.

Hiện trường xe bán tải đâm rào tôn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến một người tử vong sáng 3/3. Ảnh: Phạm Quang.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây không phải lần đầu ôtô lao vào rào chắn công trường trên tuyến cao tốc này. Trước đó, chiều 26/2, tại Km159+350 đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, một ôtô con biển kiểm soát 30K-391.xx cũng đâm vào rào tôn bên đường rồi văng vào khu vực đang thi công mở rộng.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe bị thương. Trong đó, một người bị thanh sắt từ hàng rào đâm vào vùng ngực, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, chiếc xe cũng biến dạng sau tai nạn.

Hiện nay, một số đoạn trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được triển khai thi công mở rộng nhằm nâng cao năng lực khai thác. Tại các khu vực này, mặt cắt đường có sự thay đổi, xuất hiện làn thi công, rào tôn bảo vệ và hệ thống biển báo tạm thời.

Theo quy định, khi đi qua khu vực công trường, phương tiện phải giảm tốc độ theo biển báo giới hạn đặt tại hiện trường, đồng thời chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông.