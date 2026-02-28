Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thiếu niên 14 tuổi tử vong nghi do điện giật khi đá bóng tại Đồng Nai

  • Thứ bảy, 28/2/2026 21:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại sân bóng mini thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến một học sinh tử vong. Lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, chiều 27/2, em L.M.H. (14 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) cùng nhóm bạn tham gia đá bóng tại sân cỏ nhân tạo ở thôn 1.

dien giat anh 1

Sân bóng nơi xảy ra vụ tai nạn .

Trong lúc vận động, em H. không may đạp trúng dây cáp điện nằm dưới viền lưới bao quanh sân và bị điện giật bất tỉnh. Dù được những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng sơ cứu và đưa đi cấp cứu, nhưng em H. đã không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://vov.vn/xa-hoi/thieu-nien-14-tuoi-tu-vong-nghi-do-dien-giat-khi-dang-da-bong-tai-dong-nai-post1271982.vov

VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

điện giật Đồng Nai Bình Phước đá bóng tử vong thiếu niên

