Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi dây điện nghi do xe tải làm đứt, rơi trúng khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa.

Nghi xe tải làm đứt dây điện, người phụ nữ ngã nhào giữa quốc lộ Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một phụ nữ ngã xuống đường sau khi dây điện nghi do xe tải làm đứt, rơi trúng khi đang di chuyển trên quốc lộ 1 qua Khánh Hòa.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xác minh nội dung clip đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ việc một phụ nữ bị thương do dây điện rơi trúng người.

Trước đó, chiều 3/3, Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải cỡ lớn lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Cam Ranh. Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường khá vắng phương tiện.

Người phụ nữ té do vướng dây điện.

Theo hình ảnh trong clip, khi xe tải đi qua điểm mở dải phân cách, nghi phần thùng xe đã vướng vào đường dây điện treo phía trên. Cú va chạm khiến dây điện bị đứt và rơi xuống phía sau, trúng một phụ nữ đang lái xe máy đi cùng chiều. Nạn nhân ngã nhào xuống đường, xe máy đổ đè lên người.

Sau khi xảy ra sự cố, chiếc xe tải tiếp tục rời khỏi hiện trường. Người phụ nữ nằm dưới đường, không thể tự đứng dậy cho đến khi người dân xung quanh phát hiện và chạy tới hỗ trợ, đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Cơ quan chức năng đang xác minh thời gian, địa điểm cụ thể và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Cũng liên quan đến vướng dây điện, hồi tháng 11/2025, anh N.T.S. (sinh năm 1981, công tác tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Đồng Tháp), lái xe máy trên đường lộ Ngang, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, thì vướng vào dây dẫn điện mắc ngang đường (phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường) nên ngã xuống mặt đường, bị thương rất nặng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.