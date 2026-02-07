Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bao hàng rơi từ xe tải, đè trúng người đi xe máy ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 7/2/2026 11:53 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM cho biết Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế về các lỗi: Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ gây mất an toàn giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 5,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng theo quy định.

Ngày 3/2, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) tiếp nhận phản ánh của người dân về một xe ôtô tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép khi lưu thông trên đường Hồ Học Lãm, gây mất an toàn giao thông.

Xe tai anh 1

Hình ảnh xe tải chở hàng vi phạm giao thông.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một xe tải chở hàng vượt quá chiều cao cho phép khi lưu thông trên đường thì bất ngờ một bao hàng rơi từ trên nóc xe xuống trúng người đi xe máy khiến người này ngã lăn ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT Phú Lâm đã triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định xe ôtô tải biển số 54V-6XXX do tài xế N.T.P. (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển đã chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép hơn 1 mét so với thành xe.

Đáng chú ý, trong quá trình lưu thông, phương tiện này còn làm rơi một bao hàng xuống mặt đường, khiến một người điều khiển xe mô tô đi phía sau bị thương.

Theo CSGT, hành vi chở hàng vượt chiều cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

18 giờ trước

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người tử vong, giao thông hướng vào TP.HCM bị ùn ứ kéo dài.

10:38 4/2/2026

Thêm một hầm chui ở nút giao lớn nhất TP.HCM thông xe

TP.HCM đã chính thức thông xe hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú - công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông.

10:58 2/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/dang-tren-duong-bi-bao-hang-roi-tu-xe-tai-de-trung-nguoi-post1819111.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải TP.HCM Bao hàng Xe tải Giao thông TP.HCM

    Đọc tiếp

    Chay bat ngo tai nha hang o trung tam TP.HCM hinh anh

    Cháy bất ngờ tại nhà hàng ở trung tâm TP.HCM

    19 phút trước 12:04 7/2/2026

    0

    Sáng 7/2, một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của một nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý