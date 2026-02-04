Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người tử vong, giao thông hướng vào TP.HCM bị ùn ứ kéo dài.

Sáng 4/2, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với đơn vị khai thác, quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 phương tiện, khiến một người tử vong.

Hình ảnh tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4h cùng ngày, xe đầu kéo container biển số 50H-204.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến gần nút giao Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, phương tiện này xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 50H-433.xx chạy cùng chiều.

Trong lúc hai tài xế dừng xe để xử lý sự cố, một xe tải khác mang biển số 72C-193.xx chạy phía sau bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải 50H-433.xx.

Cú va chạm khiến cabin xe tải 72C-193.xx hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Lực cứu hộ có mặt giải cứu tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT phối hợp Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ cứu nạn (Phòng PC07, Công an TP.HCM) được huy động, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cabin, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng vào TP.HCM, ùn ứ kéo dài. Đến hơn 7h cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được tiến hành.