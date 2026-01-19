Dọn dẹp 'đất vàng' trung tâm TP.HCM làm vườn hoa Tết

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM , các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan 9 khu đất trống đang triển khai công việc để biến các khu đất trống thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân thành phố dịp Tết Bính Ngọ.

Ghi nhận 18/1, không khí tất bật dọn dẹp chỉnh trang đang diễn ra tại nhiều khu đất nhằm hoàn thành tiến độ trong 10 ngày nữa.

Giữa lõi đô thị TP.HCM, các khu đất được dọn dẹp, cải tạo thành vườn hoa, tạo thêm không gian xanh phục vụ người dân dịp Tết.

Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) rộng 9.000 m2, từng là nơi đặt Thương xá Tax nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur. Công trình hơn 130 năm tuổi bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1 nhưng đến nay vẫn chưa khởi công do vướng pháp lý.

Tại khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hoà), hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị đang tất bật dọn dẹp, cải tạo mặt bằng.

Khu đất dự kiến được “thay áo mới” với nhiều hạng mục như cải tạo vỉa hè trên cả 4 mặt tiền, bố trí khu vực thể dục thể thao, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời tăng cường mảng xanh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Lê Đoàn Huy Thịnh, đại diện đơn vị đầu tư dự án Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, cho biết kế hoạch ban đầu thi công trong 30 ngày, nhưng để kịp phục vụ Tết, thời gian được rút ngắn còn hơn 15 ngày. Do đó, đơn vị huy động tối đa nhân lực cải tạo, chỉnh trang. Dự án được chia thành nhiều nhóm hạng mục gồm xây dựng, trồng cỏ và trồng cây xanh.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện các lối đi bằng xi măng, trải thảm cỏ, bố trí hoa tươi và trồng thêm cây xanh... Diện mạo công viên, vườn hoa dần hiện rõ.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (dự án tòa nhà SJC, trước đây là ITC) rộng gần 4.000 m2 hiện bị rào kín, cỏ mọc um tùm, bỏ hoang nhiều năm.

Do bỏ hoang nhiều năm, bảng thông tin dự án 74 Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh) bị bỏ hoang, rào chắn nhiều năm.

Bất động sản theo thiết kế là cao ốc phức hợp đã xây dựng phần móng, bêtông cốt thép. Bên trong khu đất, nhiều vật liệu xây dựng vứt lăn lóc, xuống cấp, công trình thi công dang dở.

Khu đất số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (quận 5 cũ), rộng gần 31.000 m2. Theo ghi nhận, phần mặt bằng đang được phát quang, san phẳng. Việc trưng dụng các khu đất bỏ trống để làm công viên, vườn hoa tạm trong dịp Tết Bính Ngọ nhằm gia tăng mảng xanh, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu vực trung tâm, thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

