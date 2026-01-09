TP.HCM làm công viên, vườn hoa Tết trên 9 khu đất 'vàng' trung tâm

TP.HCM đang rà soát 9 khu đất trống ở trung tâm để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, góp phần tạo mỹ quan và thêm không gian sinh hoạt công cộng.

Khu đất xây dựng dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa) được đề xuất làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về việc rà soát các khu đất đang bỏ trống tại khu vực trung tâm để đề xuất sử dụng làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP về chủ trương tận dụng các khu đất trống tại các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (thuộc địa bàn quận 1 và quận 3 cũ) nhằm hình thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Qua rà soát, Sở đề xuất 9 khu đất cụ thể, phần lớn nằm ở vị trí trung tâm và có diện tích lớn. Đứng đầu trong danh sách này là khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa - nơi dự kiến triển khai dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Tại phường Sài Gòn, danh sách bao gồm các khu đất tại số 33 Nguyễn Du; 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh; số 135 Nguyễn Huệ (dự án Thương xá Tax); số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn.

Ngoài ra, phường Cầu Ông Lãnh có các khu đất tại số 87 Cống Quỳnh và khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo.

Bên cạnh đó là khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi (khu đất tòa nhà SJC) và khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, giáp ranh phường Cầu Ông Lãnh.

Các khu đất nêu trên hầu hết là "đất vàng", có vị trí đắc địa, phù hợp để hình thành không gian sinh hoạt công cộng tạm thời như trưng bày hoa Tết, khu dạo bộ, tập thể dục và các hoạt động cộng đồng khác trong dịp lễ, Tết.

Hiện nay, các khu đất này đang bị bỏ trống và rào chắn do vướng mắc pháp lý hoặc thủ tục đầu tư; một số khu được khai thác cho thuê một phần.

Việc sử dụng các khu đất trống ở trung tâm để làm không gian công cộng phục vụ người dân được xác định là một trong những chủ trương mang tính đột phá của TP.HCM, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo triển khai ngay. Chủ trương này nhằm góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai có giá trị cao của thành phố.