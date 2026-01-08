Chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ sắp được chỉnh trang

Bí thư Thành ủy TP.HCM ủng hộ đề xuất chỉnh trang đô thị chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ... của Khang Điền. Đồng thời, yêu cầu phấn đấu hoàn thành một số công trình trước Tết Bính Ngọ 2026.

Sau khi hoàn thành công tác chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi chỉ trong 20 ngày, Khang Điền tiếp tục đề xuất tiếp tục tham gia chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang về đề xuất tiếp tục chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM đánh giá trong thời gian ngắn vừa qua, dự án chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TP.HCM vừa được khánh thành với sự hỗ trợ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy hoan nghênh và đánh giá cao kết quả mà doanh nghiệp đã thực hiện, xem đây là mô hình xã hội hóa hiệu quả, cần tiếp tục được lan tỏa. Mô hình này thể hiện sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TP.HCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Từ đề xuất của lãnh đạo Khang Điền, Thành ủy TP.HCM giao Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương làm việc với đơn vị và các doanh nghiệp do Khang Điền vận động xã hội hóa để tiếp tục triển khai chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng.

Trọng tâm là các khu vực, tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa - du lịch như khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay và những khu vực có công trình đã xuống cấp... bảo đảm phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị lựa chọn một số công trình cụ thể để triển khai sớm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, tại lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các chương trình chỉnh trang đô thị và nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm mang giá trị văn hóa - du lịch như chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, trên cơ sở tuân thủ quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố rất ủng hộ và hoan nghênh đề xuất của Công ty Khang Điền. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, dự án chỉnh trang đường Lê Lợi có thể xem là "phát pháo đầu tiên" cho mô hình hợp tác 3 bên giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng trong công tác chỉnh trang đô thị ở TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị ngày càng khang trang, hiện đại và đáng sống hơn.

Đồng thời, ông đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, rút ngắn thủ tục đối với những công trình chỉnh trang đô thị có ý nghĩa, tương tự như các dự án cầu đi bộ, cải tạo cảnh quan đã và đang được triển khai.