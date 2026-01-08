TP.HCM góp gần 1/4 tăng trưởng cả nước

"Siêu đô thị" TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025, với tỷ lệ lên tới 23,11%.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành của TP.HCM đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng , tăng 7,53% (gồm dầu khí).

Dù tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố chỉ đứng thứ 21/34 địa phương, xét về tỷ trọng quy mô kinh tế trong GDP cả nước, TP.HCM vẫn giữ vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 23,11%, xấp xỉ 1/4 quy mô nền kinh tế quốc gia, cao gần gấp đôi Hà Nội (12,94%) và bỏ xa các địa phương khác như Hải Phòng (8,58%), Đồng Nai (5,49%), Bắc Ninh (5,32%)...

"Đầu tàu" kinh tế cả nước

Động lực chính cho tăng trưởng của TP.HCM đến từ nhóm dịch vụ với mức tăng 8,76%, đóng góp gần 66% vào tăng trưởng, khẳng định vai trò dẫn dắt của nhóm ngành này trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

Nhóm công nghiệp và xây dựng tăng 6,14%, đóng góp 33,53%, tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong phục hồi sản xuất và mở rộng hạ tầng. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,36%, với mức đóng góp 0,49% phản ánh đặc trưng của một đô thị đặc biệt với tỷ trọng nông nghiệp rất nhỏ trong tăng trưởng kinh tế.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm qua cũng vượt dự toán, đạt hơn 800.000 tỷ đồng . Trong đó, thu nội địa tăng trên 26%. Trên địa bàn thành phố có gần 60.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng . Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 8,1 tỷ USD , tăng hơn 21% so với năm trước.

TP.HCM đóng góp tới 23,11% vào tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025. Ảnh: Cục Thống kê.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM bước vào giai đoạn đầu vận hành mô hình "siêu đô thị" sau sáp nhập, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị - lịch sử quan trọng.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được đánh giá dù thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen thuận lợi, TP.HCM vẫn đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết môi trường đầu tư trên địa bàn vẫn tiếp tục được cải thiện, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, mở rộng quy mô đầu tư, đời sống người dân nhìn chung ổn định, phấn khởi, diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

“Một năm rất bình yên cho người dân và du khách trong, ngoài nước đến với TP.HCM”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Mục tiêu tăng trưởng hơn 10% năm 2026

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10-11% trong năm nay. Đây là kịch bản cao nhất trong 3 mức tăng trưởng mà UBND thành phố đề ra cho năm 2026, cùng với kịch bản cơ sở (8,5-9%) và phấn đấu (9,5%).

Cùng với mức tăng trưởng hai con số, TP.HCM đặt mục tiêu đưa GRDP bình quân đầu người lên hơn 9.800 USD ; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% trong GRDP; tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 7,5%/năm...

Trụ sở Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM được đặt tại Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu quyết liệt triển khai các nhiệm vụ từ những ngày đầu năm mới. Theo đó, địa phương tiếp tục củng cố 3 động lực tăng trưởng truyền thống là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; đồng thời phát triển 3 động lực mới gồm Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistic và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - số. Riêng kinh tế số được TP.HCM đặt mục tiêu chiếm từ 30% GRDP.

Song song đó, thành phố tập trung triển khai các công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị và khắc phục 3 điểm nghẽn về ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí. Người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu tăng tốc các dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và các tuyến metro...

Năm nay, TP.HCM phấn đấu thu ngân sách trên 805.000 tỷ đồng ; đầu tư công bảo đảm thực hiện trên 95% chi đầu tư phát triển được phân bổ nguồn vốn; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 11 tỷ USD .

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng thống kê TP.HCM, cho biết với quy mô kinh tế hiện nay của thành phố, chiếm 23,11% GDP cả nước, thành phố cứ tăng trưởng thêm 1% đã có thể tạo ra giá trị gia tăng theo giá hiện hành khoảng 18.442 tỷ đồng , tương đương hoặc thậm chí tạo khoảng cách với GRDP nhiều địa phương.

Theo ông, tăng trưởng kinh tế quý IV/2025 trên 9% thể hiện rõ xu hướng tăng tốc của thành phố, mở ra triển vọng tăng trưởng năm 2026.

Với nền kinh tế có độ mở khoảng 160%, thành phố được kỳ vọng duy trì ở mức tăng trưởng cao nhờ vào xu thế “đi tắt, đón đầu, đi trước, về trước”.

Đột phá hạ tầng

Năm 2026 cũng được xem là thời điểm đặc biệt khi hàng loạt dự án lớn về đích, đồng thời cũng là lúc khởi công những dự án quy mô hơn, bao gồm những dự án hợp tác công - tư.

TP.HCM lấy chủ đề cho năm 2026 là "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - khai thông thể chế - đột phá hạ tầng - nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân". Phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những chỉ tiêu ưu tiên được lãnh đạo TP.HCM đề ra trong năm 2026, nhằm tạo động lực liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, năm nay, TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn, trọng điểm. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện, triển khai đồng bộ các dự án để hoàn thiện sớm.

Tổng vốn đầu tư công năm 2026 của TP.HCM dự kiến đạt khoảng 148.000 tỷ đồng , giữ vai trò động lực, dẫn dắt, tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm. Thành phố cũng chủ trương tiếp tục thực hiện có hiệu quả hợp tác công - tư trong huy động nguồn vốn xã hội và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 260/2025 (sửa đổi Nghị quyết 98/2023) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế chính sách đặc thù tạo động lực cho thành phố phát triển bứt phá.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) mở ra không gian phát triển mới cho "siêu đô thị" TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND thành phố chấp thuận khởi công đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc vào ngày 15/1.

Nếu được chấp thuận, 4 dự án này sẽ mở đầu cho loạt công trình trọng điểm đang được TP.HCM dự kiến khởi công trong năm 2026 như tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro số 6 (Vành đai trong), cầu Thủ Thiêm 4, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao Rừng Sác, đường Vành đai 4, cầu - đường Bình Tiên, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu...

TP.HCM cũng đang tăng tốc thi công để về đích các công trình, dự án lớn như nút giao Mỹ Thủy; nút giao An Phú; dự án mở rộng đường Quốc lộ 50; xây dựng các đường Vành đai TP.HCM...