Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam gần gấp đôi Singapore

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới và gần gấp đôi mức tăng 4,8% của Singapore.

Tăng trưởng GDP cả năm 2025 của Singapore đạt mức 4,8%, cao nhất kể từ năm 2021. Ảnh: CNBC.

Cụ thể, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô GDP của Việt Nam theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD , tăng khoảng 38 tỷ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD , tăng 326 USD so với năm 2024.

Tăng trưởng GDP lên đến 8,02% của Việt Nam trong năm qua thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, đạt mục tiêu đề ra. Nikkei Asia đánh giá nếu đà tăng trưởng được giữ vững, GDP Việt Nam có thể vượt Thái Lan, trong khi GDP bình quân đầu người tiến gần mức của Indonesia.

Trong lúc này, Singapore cũng vừa công bố dữ liệu ước tính sơ bộ, cho thấy tăng trưởng vượt kỳ vọng. GDP quý IV/2025 của đảo quốc sư tử tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa tăng trưởng GDP cả năm lên mức 4,8%, cao nhất kể từ năm 2021.

Kết quả này cao hơn đáng kể so với dự báo hồi tháng 11 là khoảng 4%, cũng như vượt xa dự báo trước đó trong khoảng 1,5-2,5%. Trước đó, các nhà kinh tế được Reuters khảo sát chỉ kỳ vọng tăng trưởng GDP cả năm của Singapore đạt 3,7%.

Dù có ít dân số và tài nguyên thiên nhiên, Singapore vẫn là nền kinh tế dẫn đầu Đông Nam Á và là một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu châu Á và thế giới. Kết thúc năm 2024, Singapore công bố quy mô GDP đạt 731,4 tỷ USD và GDP bình quân đầu người lên đến 101.464 USD .

Với mức tăng trưởng GDP 4,8% trong năm vừa qua, nền kinh tế đảo quốc này hiện có thể đã vượt 766 tỷ USD , tiếp tục bỏ xa nhiều nước Đông Nam Á khác, chỉ xếp sau quốc gia gần 300 triệu dân - Indonesia.

TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA SINGAPORE QUA CÁC NĂM Nguồn: Cục Thống kê Singapore. Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tăng trưởng GDP % 3.94 2.98 3.56 4.5 3.5 1.3 -3.8 9.8 4.1 1.8 4.4 4.8

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) cho biết tăng trưởng trong quý IV/2025 chủ yếu đến từ sự mở rộng sản lượng ở các cụm công nghiệp sản xuất thiết bị y sinh và điện tử. Động lực này được củng cố thêm từ nhu cầu với chất bán dẫn liên quan đến trí tuệ nhân tạo, máy chủ và các sản phẩm công nghệ cao phục vụ hạ tầng AI toàn cầu.

Bà Selena Ling - Chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng OCBC (Singapore) - mô tả 2025 là một năm "đáng kinh ngạc" đối với Singapore, đặc biệt khi nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 4,4% trong năm 2024.

Theo bà Ling, mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì được sức chống chịu, nhu cầu xuất khẩu cải thiện, cùng với một phần hoạt động chuẩn bị sớm của doanh nghiệp trước áp lực thuế quan. Bên cạnh đó, tăng trưởng được ghi nhận khá đồng đều trên các lĩnh vực trọng điểm.

Tuy vậy, trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cảnh báo rằng việc duy trì đà tăng trưởng này trong năm 2026 sẽ là thách thức không nhỏ. Theo ông, tăng trưởng mạnh của năm 2025 phần nào đến từ việc thuế quan của Mỹ được áp dụng muộn hơn và ở mức thấp hơn dự kiến, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đối với chất bán dẫn và thiết bị điện tử liên quan đến AI.

Trước đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore từng đưa ra kịch bản tăng trưởng GDP năm 2026 của nước này trong khoảng 1-3%. Riêng Ngân hàng OCBC dự báo tăng trưởng GDP của Singapore có thể đạt khoảng 2% trong năm nay.

Hiện hàng xuất khẩu của Singapore sang Mỹ đang chịu mức thuế trung bình 10%, thấp hơn so với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, các loại thuế theo từng lĩnh vực vẫn là rủi ro đáng kể.

Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) cảnh báo nếu Mỹ mở rộng việc áp thuế theo từng ngành, nhu cầu xuất khẩu của Singapore đối với các mặt hàng chủ lực như chất bán dẫn, thiết bị điện tử tiêu dùng và dược phẩm có thể bị ảnh hưởng, trong khi 3 lĩnh vực này hiện chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này sang Mỹ.