GDP Việt Nam sắp vượt Thái Lan

Việt Nam đang trên đà vượt Thái Lan về quy mô GDP trong năm nay, khi tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi các dự án đầu tư công và loạt hạ tầng trọng điểm sắp đưa vào khai thác.

Đà tăng trưởng của Việt Nam nổi bật trong bối cảnh kinh tế Đông Nam Á có sự phân hóa rõ nét. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục diện kinh tế Đông Nam Á đang có những dịch chuyển rõ nét. Trong khi nền kinh tế Thái Lan chững lại, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng, theo Nikkei Asia.

Cụ thể, GDP của Việt Nam đã tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, và Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tăng trưởng hai chữ số là điều khả thi.

Nếu đà tăng trưởng được giữ vững, GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể đạt mức trung bình trên 500 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2027. Điều này đồng nghĩa Việt Nam có thể vượt Thái Lan, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam cũng có thể vượt mốc 5.000 USD , tiến gần mức của Indonesia.

Động lực chính cho tăng trưởng đến từ đầu tư hạ tầng trên khắp cả nước. Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, kế hoạch đầu tư công năm 2026 dự kiến tăng khoảng 26%, qua đó có thể đóng góp thêm khoảng 1,6 điểm % cho tăng trưởng kinh tế.

Song song đó, hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang được triển khai, trong đó nổi bật là sân bay quốc tế Long Thành tại Đồng Nai dự kiến khai thác thương mại từ giữa năm 2026, cùng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cải cách pháp lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính vẫn là điều kiện then chốt để duy trì sức hút đầu tư, trong bối cảnh cả nước còn hơn 2.000 dự án đang gặp vướng mắc pháp lý.

Quy mô GDP danh nghĩa của Việt Nam tăng nhanh trong hơn một thập kỷ, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan và Philippines. Dữ liệu: IMF.

Trái với đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, triển vọng của Thái Lan được đánh giá kém tích cực hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo GDP thực tế của nước này chỉ tăng khoảng 1,5% trong năm 2026, thấp hơn 0,5 điểm % so với năm trước.

Nợ hộ gia đình gia tăng đang kìm hãm tiêu dùng ở Thái Lan, trong khi ngành du lịch phục hồi chậm chạp, còn lĩnh vực sản xuất bị ảnh hưởng bởi các mức thuế của Mỹ. Theo Nikkei Asia, không chỉ Việt Nam, Philippines cũng được đánh giá là có khả năng vượt Thái Lan trong bối cảnh các động lực tăng trưởng của nền kinh tế này suy yếu.

Doanh số bán xe mới cũng phản ánh sự thay đổi về kinh tế trong khu vực. Tại Indonesia, thị trường lớn nhất Đông Nam Á, doanh số bán hàng từ tháng 1 đến tháng 10/2025 đạt khoảng 660.000 chiếc, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này gần tương đương với Malaysia, quốc gia có dân số chỉ bằng khoảng 1/10.

Nhiều tập đoàn Nhật Bản vốn xem Thái Lan và Indonesia là cứ điểm sản xuất tại Đông Nam Á đang bắt đầu rà soát lại chiến lược. Trong năm 2025, Suzuki đã rút khỏi mảng sản xuất ôtô tại Thái Lan, trong khi Honda thu hẹp quy mô hoạt động.