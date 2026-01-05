Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
6 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 10% năm 2025

Năm 2025, cả nước ghi nhận 6 tỉnh thành tăng trưởng GRDP hai con số, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2025. Ảnh: Filipe Freitas.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng.

Đáng chú ý, có 6/34 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP năm 2025 trên 10%, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc NinhQuảng Ngãi. Mức tăng trưởng kinh tế của các tỉnh thành này dao động từ 10,02% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với bình quân chung.

Trong đó, dẫn đầu là Quảng Ninh và Hải Phòng, với mức tăng GRDP lần lượt là 11,89% và 11,81%, phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Top 6 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước năm 2025
Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Nhãn Quảng Ninh Hải Phòng Ninh Bình Phú Thọ Bắc Ninh Quảng Ngãi
Tăng trưởng GRDP % 11.89 11.81 10.65 10.52 10.27 10.02

Tại Quảng Ninh, động lực chính đến từ Khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ôtô Thành Công Việt Hưng, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà. Trong khi đó, Hải Phòng ghi dấu ấn đậm nét với các dự án của Tập đoàn LG và tổ hợp sản xuất ôtô VinFast.

Sự bứt phá của Bắc Ninh (tăng 10,27%) cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Sau khi hợp nhất không gian phát triển với Bắc Giang, địa phương này đã trở thành một trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo lớn của cả nước.

Sự kết hợp giữa "thủ phủ" điện tử (Samsung, Amkor) và thế mạnh công nghiệp hỗ trợ đã giúp ngành sản xuất sản phẩm điện tử tại đây tăng mạnh, tạo ra năng lực cạnh tranh quốc tế vượt trội.

Các địa phương khác như Ninh Bình và Phú Thọ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng (lần lượt là 10,6% và 10,5%) nhờ tối ưu hóa các cụm công nghiệp và đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư.

Trong khi đó, Quảng Ngãi (tăng 10,02%) có quy mô kinh tế nhỏ nhưng đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương tăng trưởng chậm hơn do chịu tác động của điều kiện thị trường, cơ cấu kinh tế, thiên tai và các yếu tố đặc thù.

Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng năm 2025 cho thấy kinh tế các địa phương đang từng bước thích ứng với bối cảnh mới của đất nước, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

