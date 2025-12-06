Thiên tai làm giảm 0,1% tăng trưởng GDP quý IV

Thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng cả nước quý IV.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo các chỉ số kinh tế quan trọng.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng , bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ với cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD , tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD , tăng 8,9%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD , tăng 17,2%, xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%; khách quốc tế đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9%.

Đồng thời, sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 11 tháng tăng 9,3%.

Theo Bộ trưởng, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng phân tích rõ các khó khăn, thách thức hiện hữu. Cụ thể, nhiệm vụ tăng trưởng năm nay vẫn còn nhiều thách thức. Thời gian còn lại của năm là rất ngắn, trong khi các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với rủi ro, khó khăn từ thị trường bên ngoài, chính sách thuế quan của Mỹ… và các vấn đề nội tại của nền kinh tế.

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng; việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc.

Theo ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước quý IV.

Ngoài ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, nhưng chịu nhiều sức ép. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tình hình thiên tai trong tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… thường diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn tiếp tục cần quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất các cấp, ngành, địa phương cần chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong tổ chức triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, các cơ quan liên quan phải khẩn trương ban hành, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Thứ hai, cần thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thứ ba, tiếp tục tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, phối hợp chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội XIV của Đảng Đồng thời, chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12/2025 chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, chuẩn bị Tết Nguyên đán; triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...