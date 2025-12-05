Phó Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành 4 dự án cao tốc Bắc-Nam, không lùi tiến độ

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu thi công "3 ca, 4 kíp", thi công cuốn chiếu các hạng mục, bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vào dịp 19/12/2025 theo kế hoạch.

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành, đưa các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột về đích đúng kế hoạch, không lùi tiến độ.

Đây là một nội dung trong Văn bản số 11894/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đưa các dự án về đích đúng kế hoạch, không lùi tiến độ

Văn bản nêu trong quá trình triển khai các dự án, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương đã hết sức quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc phạm vi của Đoàn kiểm tra số 3, tuy nhiên tiến độ thi công thời gian vừa qua còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án, đoạn tuyến vào dịp 19/12/2025, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và các đơn vị có liên quan nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành, đưa các dự án về đích đúng kế hoạch, không lùi tiến độ.

Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu chủ động có các giải pháp ứng phó và khắc phục điều kiện thời tiết bất lợi, thiên tai, đặc biệt cần lựa chọn các vị trí lán trại, nơi ở của cán bộ, công nhân tại khu vực cao ráo, xa sông suối, xa các vị trí có nguy cơ sạt lở; nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, khôi phục lại công trường; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững.

Bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong vào dịp 19/12/2025

Bộ Xây dựng quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực để sớm tổ chức thi công trở lại; tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp," thi công cuốn chiếu các hạng mục móng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông bảo đảm hoàn thành Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong vào dịp 19/12/2025 theo kế hoạch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thảm bêtông nhựa và hệ thống an toàn giao thông để đưa 20km đầu tuyến Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vào khai thác dịp 19/12/2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công 11,5km còn lại để sớm hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời đường điện để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư; chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục bê tông nhựa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông để hoàn thành Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vào dịp 19/12/2025.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai thực hiện, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.