Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Trung Quốc và Công an Hà Nội

Chiều 16/3, đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Đàm Quyền, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công an phường Từ Liêm, Hà Nội.

Cùng dự tiếp đoàn có đại diện Cục Đối ngoại Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; chỉ huy phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội và CBCS Công an phường Từ Liêm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh rất có ý nghĩa, ngay sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm quan trọng với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 1 vừa qua để chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp; đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục ổn định, lâu dài, gắn kết chiến lược sâu sắc trong tương lai.

“Nhìn lại chặng đường hợp tác, CATP Hà Nội luôn trân trọng nền tảng vững chắc được thiết lập với CATP Bắc Kinh từ năm 2016, khi đồng chí Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng, thời điểm đó đang là Giám đốc Công an thành phố Bắc Kinh đã đặt bút ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an hai Thành phố. Đến nay, trên cương vị Bộ trưởng, đồng chí Vương Tiểu Hồng đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, là hạt nhân nổi bật trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Bộ Công an hai nước. Buổi làm việc hôm nay của Đồng chí Thứ trưởng đến địa bàn cơ sở của CATP Hà Nội là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước nói chung và Công an hai Thủ đô nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhìn nhận.

Công an hai thành phố vẫn thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực. Dự kiến tháng 4-2026, CATP Hà Nội sẽ cử đoàn công tác sang thăm chính thức CATP Bắc Kinh để tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, củng cố quan hệ hợp tác truyền thống, sâu sắc giữa hai bên.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm đã thông tin nhanh kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính, phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo TTATGT và TTĐT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Công an phường Từ Liêm tuy mới được thành lập từ ngày 1-7-2025 sau khi sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, đơn vị đã tham gia phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia trên địa bàn phường; bảo đảm an toàn cho 52 điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15-3, góp phần quan trọng giữ vững bình yên cho nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Quyền đã cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của CATP Hà Nội nói chung và Công an phường Từ Liêm nói riêng. Đoàn đồng thời đề nghị Công an phường Từ Liêm trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm, quản lý người nước ngoài, đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Thủ đô...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Thượng tá Lê Xuân Hanh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung cụ thể nêu trên...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Qua trao đổi, đồng chí Đàm Quyền khẳng định Việt Nam - Trung Quốc có mối quan hệ “núi liền núi, sông liền sông” cùng hướng tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội, có nhiều sự tương đồng về văn hóa, xã hội. Sự trao đổi tại buổi làm việc hôm nay góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, duy trì đảm bảo an ninh xã hội ở mỗi nước.

Cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã dành thời gian đến thăm Công an phường Từ Liêm, CATP Hà Nội, thay mặt CBCS - CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị để sự hợp tác được đi vào thực chất, mong muốn Bộ Công an hai nước tiếp tục có các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm nói riêng cũng như các mặt công tác Công an nói chung.