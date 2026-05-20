Gỡ diều mắc lưới điện cao thế, hai học sinh thương vong

Hai học sinh lớp 8 ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên dùng cần câu cá lấy chiếc diều mắc trên lưới điện cao thế, không may bị điện giật, dẫn đến thương vong.

Người dân địa phương xôn xao trước sự việc nhóm học sinh gỡ diều mắc vào đường điện cao thế dẫn tới 2 em bị điện giật thương vong. Ảnh: VTC News.

Sáng 20/5, lãnh đạo UBND xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến hai học sinh lớp 8 thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Thịnh thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, nhóm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Diều bị đứt dây, mắc vào đường dây điện cao thế.

Nhóm học sinh dùng chiếc cần câu cá gỡ diều xuống. Do vi phạm khoảng cách an toàn, dòng điện cao thế bất ngờ phóng xuống gây điện giật. Sự cố khiến 2 trong số 3 học sinh gặp nạn, trong đó một em tử vong và em khác bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi nhận thông tin, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tại, sức khỏe của học sinh bị thương có tiến triển tích cực, em đã tỉnh táo trở lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không để trẻ vui chơi, thả diều gần đường dây cao thế để tránh những tai nạn đáng tiếc.

10 ngày trước, một nam sinh lớp 6 tại Khánh Hoà cũng bị điện giật tử vong khi trèo mái nhà lấy bóng. Cụ thể, khoảng 17h ngày 9/5, em Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu, học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cùng hai bạn đến sân trước trụ sở tổ dân phố 4, phường Đô Vinh, gần trường để đá bóng.

Ít phút sau, quả bóng bay lên mái nhà cao hơn 2 m của khu vực tổ dân phố. Trong lúc trèo lên mái lấy bóng, Hiếu va vào dây điện và bị điện giật. Người dân phát hiện, hô hoán tìm cách ứng cứu nhưng không thể tiếp cận do điện chưa được cắt.

Nhân viên, giáo viên cùng người dân sau đó liên hệ ngành điện để ngắt nguồn. Hơn 10 phút sau, nạn nhân được đưa xuống bằng thang và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, song em không qua khỏi.