Thương hiệu thời trang An Phước lên tiếng vụ MSB 'siết nợ' nhà máy sợi

Sau khi xuất hiện thông tin gây hiểu nhầm với doanh nghiệp cùng tên bị thu giữ tài sản, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước khẳng định không liên quan và hoạt động vẫn bình thường.

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước sản xuất, phân phối thời trang cao cấp với các thương hiệu An Phước - Pierre Cardin và Anamai - Bonjour. Ảnh: S.T.

Ngày 17/3, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước - đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang An Phước - Pierre Cardin, phát thông báo cho biết đã xuất hiện sự nhầm lẫn trong dư luận giữa thương hiệu của doanh nghiệp và một công ty cùng tên được nhắc đến trong các thông tin gần đây.

Theo doanh nghiệp, các thông tin đang lan truyền thực chất đề cập đến một pháp nhân khác là CTCP Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước (thành lập năm 2015, trụ sở tại Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu. Doanh nghiệp này vừa bị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo thu giữ tài sản do vi phạm nghĩa vụ trả nợ tín dụng.

Tuy nhiên, trong một số bài viết, tên doanh nghiệp bị rút gọn thành "Công ty An Phước", đồng thời sử dụng cụm từ "đại gia may mặc An Phước", dễ gây hiểu nhầm với thương hiệu thời trang An Phước đã hoạt động hơn 30 năm trên thị trường.

Phía Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước khẳng định không có bất kỳ liên quan nào đến doanh nghiệp nêu trên. Hai đơn vị hoàn toàn độc lập về pháp lý, vốn, quản trị và hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp này cũng cho biết mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, bán lẻ, xuất khẩu và chăm sóc khách hàng vẫn diễn ra liên tục, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào được đề cập trong bài viết nêu trên.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Tài sản bị thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 (đo vẽ năm 2009) tại thôn Thuận Lương, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Khu đất có diện tích 40.447 m2, là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm. Về pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.

Bên cạnh quyền sử dụng đất, tài sản bị thu giữ còn bao gồm toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước nằm trong phạm vi của nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai, theo hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất số 126DDA/2022/BĐ ngày 28/3/2022 và hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất số 393DDA/2020/BĐ ngày 6/8/2020.

Theo thông báo, ngân hàng MSB dự kiến tiến hành thu giữ tài sản sau ngày 25/3 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.