Ngân hàng siết nợ hàng trăm tỷ bảo đảm bằng bất động sản

Khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp đã được đưa ra bán đấu giá, với tài sản thế chấp là các dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Láng Hạ vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của CTCP Lilama Hà Nội.

Theo thông tin từ Agribank, tổng giá trị tài khoản nợ tạm tính tính đến ngày 11/10/2025 là gần 211 tỷ đồng . Trong đó, dư gốc là gần 127 tỷ đồng , còn lại gần 84 tỷ là nợ lãi và các khoản lãi quá hạn. Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 11/11/2025.

Khoản vay của CTCP Lilama Hà Nội được đảm bảo bằng các tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ khu văn phòng và khu dịch vụ trung tâm thương mại tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà 27 tầng, phần liên kết giữa hai tòa nhà, tầng 1 đến tầng 5 tòa nhà 18 tầng thuộc dự án văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở cuối tại địa chỉ số 52 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai), Hà Nội.

Theo thông tin công bố, khu đất triển khai dự án có diện tích khoảng 7.700 m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000 và được cho phép triển khai dự án tổ hợp hỗn hợp từ năm 2008.

Agribank cho biết khoản nợ được đưa ra đấu giá theo nguyên trạng “có sao bán vậy”, bao gồm cả hiện trạng pháp lý cũng như các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản bảo đảm.

Do đó, các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải tự tìm hiểu hồ sơ khoản nợ, kiểm tra tình trạng tài sản bảo đảm và các vấn đề pháp lý liên quan trước khi quyết định mua.

Người trúng đấu giá sẽ được bàn giao khoản nợ theo hiện trạng thực tế và tự thực hiện các thủ tục pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi nợ. Đồng thời, bên mua cũng phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh sau khi nhận chuyển nhượng khoản nợ.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ tổ chức vào ngày 13/3, giá khởi điểm là gần 171 tỷ đồng , chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu có cũng như các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Trước đó, VietinBank Chi nhánh Ba Đình cũng ra thông báo đấu giá lần thứ 6 khoản nợ 356 tỷ đồng của CTCP Thương mại XNK Phương Quang.

Khoản nợ 356 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025) của doanh nghiệp này bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, hơn 54 tỷ đồng nợ lãi trong hạn, và gần 22 tỷ đồng nợ lãi phạt quá hạn. Mức đấu giá khởi điểm cho khoản nợ này là 280 tỷ đồng , bằng đúng số nợ gốc.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ quyền sử dụng đất gần 337 m2 và 361 m2, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND quận 9 (cũ), TP.HCM cấp ngày 12/4/2018 cho bà Huỳnh Thị Mười.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho khoản nợ còn bao gồm 2 quyền sử dụng đất, tổng diện tích hơn 5.200 m2 tại quận 9 (cũ), TP.HCM do bà Huỳnh Thị Mười đứng tên; cùng 2 lô đất, tổng diện tích gần 3.800 m2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh do Công ty CP Rồng Vàng đứng tên.