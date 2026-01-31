Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trường tiền mã hóa 'bốc hơi' gần 2 tỷ USD

  • Thứ bảy, 31/1/2026 17:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo dữ liệu từ CoinGlass, tính đến ngày 31/1, hơn 1,8 tỷ USD của người chơi trên thị trường phái sinh bị thanh lý chỉ trong vòng 24 giờ, riêng Bitcoin chiếm khoảng 800 triệu USD trong số này.

Thị trường tiền mã hóa "bốc hơi" gần 2 tỷ USD. Ảnh: World Finance.

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua 24 giờ biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị leo thang và diễn biến liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Thị trường tiền mã hóa (crypto) rơi xuống mức thấp nhất trong nửa năm qua, trong khi giá kim loại quý cũng sụt giảm kỷ lục.

Thông báo mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai hoạt động quân sự hướng về phía Iran đã gây ra tâm lý hoảng loạn cho giới đầu tư.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, tính đến ngày 31/1, hơn 1,8 tỷ USD của người chơi trên thị trường phái sinh bị thanh lý chỉ trong vòng 24 giờ. Riêng Bitcoin chiếm khoảng 800 triệu USD trong số này.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm hơn 6%, xuống còn 2.780 tỷ USD. Giá Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 83.000 USD/BTC sau khi có thời điểm chạm đáy 81.000 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Tâm lý thị trường càng trở nên tiêu cực khi Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh thay thế ông Jerome Powell làm Chủ tịch mới của Fed.

Quan điểm thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ của ông Warsh được cho là nguyên nhân khiến các tài sản rủi ro bị bán tháo mạnh.

Song song với đà giảm của tiền mã hóa, thị trường kim loại quý cũng ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong ngày 30/1 (giờ Mỹ).

Giá bạc giảm hơn 30%, lùi về mức 75 USD/ounce ngay sau khi vừa lập đỉnh lịch sử 120 USD/ounce.

Giá vàng giảm hơn 10%, xuống còn 4.718 USD/ounce từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce. Giá bạch kim và giá palladium cũng lần lượt giảm 24% và 20%.

Giá vàng thế giới rơi tự do thủng mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh khi chỉ số PPI Mỹ vượt xa dự báo và giới đầu tư lo ngại Chủ tịch Fed mới sẽ thận trọng hơn với việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

18 giờ trước

Giá Bitcoin trượt dài về đáy 9 tháng

Trong khi thị trường kim loại quý liên tục ghi nhận những cơn sóng lớn, giá Bitcoin lại tiếp tục lao dốc trong làn sóng né rủi ro toàn cầu, hiện đã giảm mất mốc 85.000 USD.

33:1981 hôm qua

Chân dung người được ông Trump chọn làm chủ tịch Fed tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế tiếp, mở ra khả năng thay đổi mạnh mẽ chính sách tiền tệ và thách thức tính độc lập của ngân hàng trung ương này.

19 giờ trước

