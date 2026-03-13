BIDV đổi cách phát âm tên gọi

Ngân hàng BIDV vừa có thông báo chuẩn hóa cách phát âm tên thương hiệu là "bi-đi-vi" thay vì "bi-ai-đi-vi" như lâu nay vẫn thường dùng.

Ngân hàng BIDV vừa thông báo chuẩn hóa cách phát âm tên thương hiệu là "bi-đi-vi". Ảnh: Quỳnh Trang.

Thông tin được Tổng giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm nêu trong thư ngỏ gửi cán bộ, người lao động của ngân hàng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập.

Trước đó, BIDV vẫn thường được đọc theo nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất là "bi-ai-đi-vi" theo từng chữ cái phiên âm tiếng Anh thì nay ngân hàng thông báo thống nhất cách phát âm là "bi-đi-vi" nhằm tạo sự đồng nhất trong giao tiếp và truyền thông.

Lãnh đạo BIDV cho biết ba âm tiết "bi-đi-vi" không chỉ là cách gọi tên ngân hàng mà còn gắn với hành trình phát triển nhiều thập kỷ của tổ chức, cùng niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Ngoài ra, ngân hàng quốc doanh này cũng điều chỉnh hệ giá trị cốt lõi khi thay thế giá trị “Chuyên nghiệp” bằng “Nghĩa tình” nhằm “nhấn mạnh hơn bản sắc văn hóa của người BIDV”.

"Với sự điều chỉnh này, hệ giá trị cốt lõi của BIDV được xác định gồm: Trí tuệ - Niềm tin - Liêm chính - Nghĩa tình - Khát vọng", Tổng giám đốc BIDV nêu.

Trong thư, ông Lê Ngọc Lâm cũng đề nghị mỗi cán bộ ngân hàng trở thành "đại sứ thương hiệu", góp phần lan tỏa và gìn giữ các giá trị văn hóa của nhà băng này trong quá trình phát triển.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với quy mô hơn 3,3 triệu tỷ đồng , tăng 21% so với cuối năm trước. Đây cũng là ngân hàng thương mại Việt Nam duy nhất sở hữu khối tài sản trên 3 triệu tỷ đến nay, bỏ xa các ngân hàng còn lại. Quy mô tài sản của BIDV thậm chí lớn hơn tổng tài sản của hai ngân hàng ngoài quốc doanh lớn nhất là MB và VPBank gộp lại.

Năm ngoái, BIDV đạt 37.863 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với năm 2024, đứng thứ 3 trong nhóm ngân hàng niêm yết. Riêng quý IV, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 14.230 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng năm qua của BIDV chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 23%. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này tăng 15%; số dư tiền gửi khách hàng tăng gần 14%; còn tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,47%.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2.641 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

BIDV dự kiến phát hành 263,3 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 21% so với thị giá chốt phiên 10/2 của cổ phiếu BID trên thị trường chứng khoán. Tổng số tiền ngân hàng dự kiến huy động từ đợt phát hành này là hơn 10.243 tỷ đồng , thời gian triển khai trong quý I. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Sau giao dịch kể trên, vốn điều lệ của BIDV cũng sẽ tăng tương ứng thêm 2.641 tỷ đồng lên gần 93.000 tỷ đồng .