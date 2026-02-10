BIDV được tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 2.641 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, nhà băng này đã công bố thông tin bất thường liên quan đến các nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo phương án cập nhật, BIDV dự kiến phát hành 263,3 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 21% so với thị giá chốt phiên 10/2 của cổ phiếu BID trên thị trường chứng khoán. Tổng số tiền ngân hàng dự kiến huy động từ đợt phát hành này là hơn 10.243 tỷ đồng , thời gian triển khai trong quý I. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đối tượng tham gia mua cổ phiếu BID phát hành riêng lẻ gồm 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách dự kiến cho thấy sự góp mặt của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư lớn quen thuộc trên thị trường.

Xét theo quy mô đăng ký mua, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến mua khoảng 90 triệu cổ phiếu BID, tương đương hơn 3.500 tỷ đồng . Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cũng tham gia với khối lượng lớn, trong đó Hanoi Investments Holdings Limited đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investments Limited và Amersham Industries Limited mua gần 20 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC dự kiến mua hơn 12 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Darasol Investments Limited và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI cùng đăng ký mua khoảng 13 triệu cổ phiếu mỗi đơn vị. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) dự kiến mua gần 15 triệu cổ phiếu BID, còn Prudential Việt Nam đăng ký mua khoảng 8 triệu cổ phiếu.

BIDV cho biết toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động tín dụng trong năm 2026.

Sau giao dịch kể trên, vốn điều lệ của BIDV cũng sẽ tăng tương ứng thêm 2.641 tỷ đồng lên gần 93.000 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với quy mô hơn 3,3 triệu tỷ đồng , tăng 21% so với cuối năm trước. Đây cũng là ngân hàng thương mại duy nhất hiện sở hữu khối tài sản trên 3 triệu tỷ, bỏ xa các ngân hàng quốc doanh còn lại. Quy mô tài sản của BIDV thậm chí lớn hơn tổng tài sản của hai ngân hàng tư nhân lớn nhất là MB và VPBank gộp lại.

Năm ngoái, BIDV ghi nhận 37.863 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với năm 2024, đứng thứ ba trong nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết. Riêng quý IV, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 14.230 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng năm qua của BIDV chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần tăng 23%, trong khi các nguồn thu ngoài lãi biến động theo từng quý. Đến cuối năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15%, tiền gửi tăng gần 14%. Nợ xấu của BIDV tăng về giá trị tuyệt đối, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,47%.