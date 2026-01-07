Ngân hàng lớn nhất Việt Nam báo lãi hơn 36.000 tỷ đồng

Tính tới cuối năm 2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ (+20%), tiếp tục giữ vị trí ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

BIDV báo lãi trước thuế trên 36.000 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: BID.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - BIDV (HoSE: BID) đã công bố sơ bộ một số kết quả kinh doanh quan trọng trong năm 2025.

Theo đó, tổng tài sản ngân hàng tới cuối năm 2025 đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng , tương ứng tăng 20% so với năm 2024 và tiếp tục giữ vị trí ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Tại ngày 31/12/2025, huy động vốn ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng (+14%). Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng (+15%). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng .

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo với tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) đạt 1,01%; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 19,02%; hệ số an toàn vốn (CAR) 9%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng , tăng trưởng gần 20%; vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỷ đồng ; giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD ); nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng .

BIDV cho biết hoạt động các công ty con, liên doanh, liên kết duy trì ổn định với lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng ; lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng .

Năm 2026, BIDV đề ra các chỉ tiêu kinh doanh chính như dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng NHNN giao, dự kiến tăng trưởng 15-16%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%; lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10% (tức gần 40.000 tỷ đồng ); đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN.