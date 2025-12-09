Hai ngân hàng quốc doanh hé lộ kết quả kinh doanh sớm

Sau 11 tháng kinh doanh, ngân hàng quốc doanh BIDV báo lãi trước thuế hơn 29.000 tỷ đồng, trong khi Agribank ghi nhận dư nợ cho vay vượt 1,95 triệu tỷ đồng.

Tính tới hết tháng 11, dư nợ tín dụng của BIDV đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 11 tháng năm nay với lợi nhuận trước thuế vượt 29.000 tỷ đồng . Đến cuối tháng 11, tổng tài sản của nhà băng này đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm và tiếp tục giữ vị thế ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Dư nợ tín dụng của BIDV cùng thời điểm cũng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng , tăng gần 14% và dự kiến cả năm sẽ tăng 15-16%. Huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng , tăng 8%, với kỳ vọng cả năm tăng 12-13%. Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản tiếp tục được đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

BIDV hiện dẫn đầu thị trường về tín dụng xanh với dư nợ hơn 81.200 tỷ đồng . Ngân hàng cũng duy trì nền tảng khách hàng thuộc nhóm lớn nhất cả nước, gồm hơn 22 triệu khách hàng cá nhân, hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu.

Ngoài BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sau 11 tháng.

Theo đó, tính đến ngày 30/11, số dư huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp đạt 2,33 triệu tỷ đồng , tăng 15% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 1,95 triệu tỷ đồng , trong đó gần 65% thuộc lĩnh vực “Tam nông”. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo; cơ cấu nguồn vốn duy trì ổn định và hợp lý.

Agribank cho biết công tác xử lý nợ, đặc biệt là nợ có vấn đề, tiếp tục được triển khai đồng bộ và quyết liệt theo đúng định hướng. Song song, ngân hàng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu mạng lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp lộ trình được phê duyệt.

Ban lãnh đạo Agribank đánh giá giai đoạn cuối năm 2025 là thời điểm then chốt để hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025.

Ngân hàng đã đưa ra các chỉ đạo mạnh mẽ, cùng nhiều công cụ hỗ trợ để các chi nhánh có thêm động lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Việc hoàn thành kế hoạch năm 2025 sẽ tạo nền tảng quan trọng để nhà băng bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.