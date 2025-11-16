Cổ đông nước ngoài nắm bao nhiêu vốn tại Vietcombank, VietinBank, BIDV

Tỷ lệ nắm giữ vốn của các cổ đông nước ngoài tại 3 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV đều giảm trong tuần qua.

Khối ngoại đã giảm tỷ lệ sở hữu tại các ngân hàng quốc doanh của Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh.

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, tính đến cuối tuần này, các nhà đầu tư nước ngoài đều có xu hướng giảm tỷ lệ sở hữu tại 3 ngân hàng quốc doanh của Việt Nam gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

Cụ thể, tại BIDV (HoSE: BID), nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ cổ phần (tương ứng 17,18% vốn điều lệ) trên tổng số hơn 2,1 tỷ cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã BID đã giảm 0,03% so với cuối tuần trước.

Tại BIDV, ngoài cổ đông Nhà nước đang nắm đa số vốn (79,56%), ngân hàng cũng có cổ đông chiến lược nước ngoài là KEB Hana Bank (Hàn Quốc) nắm giữ 14,74%. Một số cổ đông nước ngoài khác sở hữu phần nhỏ vốn tại BIDV là Vietnam Enterprise Investments Limited (0,84%); Hanoi Investments Holdings Limited (0,26%); DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (0,16%); Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (0,03%)...

Tại VietinBank (HoSE: CTG), nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ gần 1,37 tỷ cổ phần (tương ứng 25,49%) trên tổng số 1,61 tỷ cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%).

Tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã CTG cũng đã giảm 0,1% so với một tuần giao dịch trước đó. Cổ đông lớn nhất tại VietinBank hiện nay là Ngân hàng Nhà nước (đại diện sở hữu vốn) với tỷ lệ 64,46%. Ngân hàng Công Thương cũng có cổ đông chiến lược nước ngoài là The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ với tỷ lệ 19,73%, cùng với IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. nắm 3,35%...

Trong khi đó tại Vietcombank (HoSE: VCB), nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hơn 1,79 tỷ cổ phần (tương ứng 21,48% vốn điều lệ) trên tổng số hơn 2,5 tỷ cổ phần được sở hữu tối đa (tương ứng room 30%). Như vậy, tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại với mã VCB cũng đã giảm 0,06% trong tuần này.

Tương tự BIDV và VietinBank, Vietcombank cũng có cổ đông lớn nhất là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ nắm giữ 63,34% vốn. Cổ đông chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng Ngoại Thương là Mizuho Bank Ltd với tỷ lệ 12,7% vốn. Ngoài ra, quỹ GIC Private Limited (Singapore) cũng nắm giữ 2,16% vốn Vietcombank.

Hiện tại bộ 3 ngân hàng quốc doanh kể trên cũng nằm trong nhóm nhà băng có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán. Trong đó, Vietcombank dẫn đầu với vốn hóa trên 501.000 tỷ đồng ; BIDV có quy mô 269.000 tỷ; VietinBank là hơn 260.000 tỷ đồng .