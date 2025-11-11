Hơn 5.000 nhân viên ngân hàng mất việc từ đầu năm

Làn sóng cắt giảm nhân sự lan rộng từ khối ngân hàng thương mại cổ phần tới các “ông lớn” quốc doanh, phản ánh xu hướng tái cơ cấu để tiết giảm chi phí, thích ứng kỷ nguyên số hóa.

Nhiều ngân hàng đã cắt giảm cả nghìn nhân viên trong 9 tháng đầu năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Thống kê từ hơn 10 ngân hàng niêm yết lớn đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm cho thấy xu hướng thu hẹp nhân sự trong ngành này vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, có nhà băng thậm chí đã cắt giảm gần 2.000 nhân viên chỉ trong 3 quý năm nay.

Hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

9 tháng đã qua, LPBank là nhà băng ghi nhận mức cắt giảm nhân sự mạnh nhất với 1.773 nhân viên rời hệ thống, đưa tổng số lao động đến cuối tháng 9 còn 9.416 người.

Đáng chú ý, dù tinh gọn mạnh đội ngũ nhân sự, chi phí dành cho người lao động của ngân hàng này vẫn tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái (bao gồm chi lương và phụ cấp, các khoản chi đóng góp theo lương, chi trợ cấp thôi việc, chi phí khác cho nhân viên), đạt tới 2.359 tỷ đồng .

Trong đó, thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng LPBank trong 9 tháng đầu năm nay đạt 27,5 triệu đồng/tháng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tiền lương bình quân tăng tới 28%, đạt 24,7 triệu/tháng.

Tính đến cuối quý III, Sacombank cũng ghi nhận trên toàn hệ thống chỉ còn 16.734 nhân viên, giảm 1.354 người so với đầu năm. Báo cáo cho thấy chi phí nhân viên của ngân hàng này vẫn tăng 10%, lên 6.493 tỷ đồng . Đây cũng là lý do kéo thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng Sacombank năm nay lên tới 41,3 triệu đồng/tháng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

VIB cũng ghi nhận mức giảm mạnh ở chỉ tiêu này với 1.096 biên chế rời ngân hàng sau 9 tháng. Theo thuyết minh báo cáo, thu nhập bình quân của nhân viên VIB từ đầu năm nay đạt 36,07 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài nhóm nhà băng kể trên, nhiều ngân hàng lớn khác cũng ghi nhận xu hướng giảm ròng số lượng nhân viên, quy mô cắt giảm phổ biến dao động trong khoảng vài trăm người. Trong đó, Vietcombank cắt giảm 492 vị trí; HDBank cắt giảm 488 vị trí; ACB cũng giảm 268 người...

CÁC NGÂN HÀNG CẮT GIẢM MẠNH SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN Số liệu tính trong 9 tháng đầu năm nay. Nguồn: BCTC NH. Nhãn LPBank Sacombank VIB Vietcombank HDBank ACB Số lượng nhân viên giảm so với đầu năm người 1773 1354 1096 492 488 268

Ngược lại với xu hướng cắt giảm ở các nhà băng kể trên, một số ngân hàng vẫn ghi nhận xu hướng mở rộng đội ngũ nhân sự năm nay. Đáng chú ý như BIDV đã tăng ròng 818 vị trí nhân sự, Techcombank tăng 679 người, VPBank tăng 268 người, MB tăng 249 người, BVBank tăng 347 người và VietinBank tăng 38 người.

Hiện BIDV là ngân hàng có quy mô nhân sự lớn nhất hệ thống với gần 29.400 người (tính trung bình trong 3 quý). Tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 11.847 tỷ đồng , tăng 14%. Tính bình quân, mỗi nhân viên BIDV nhận khoảng 403,9 triệu đồng trong 9 tháng năm nay, tương đương thu nhập trung bình 44,9 triệu đồng/tháng.

VPBank với gần 27.700 nhân viên cũng đã chi hơn 7.770 tỷ đồng chi phí cho nhân sự, tăng 21% so với cùng kỳ 2024, tương đương mức thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng này đạt khoảng 31,3 triệu đồng/tháng.

Kết thúc quý III, Techcombank có 12.527 nhân viên, dù chi phí bình quân cho nhân viên giảm 4% so với cùng kỳ, thu nhập trung bình của nhân viên nhà băng này vẫn ở mức cao, khoảng 46,8 triệu đồng/tháng.

Còn tại MB, tính đến ngày 30/9, ngân hàng có 18.888 nhân viên, chi phí để vận hành đội ngũ nhân sự hùng hậu này là hơn 8.296 tỷ đồng , tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng.

Nhân viên ngân hàng vẫn được săn đón

Một mặt, làn sóng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhiều ngân hàng thay đổi chiến lược, cắt giảm nhân sự ở các vị trí nghiệp vụ lặp lại.

Chia sẻ tại cuộc họp báo mới đây, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực tiết giảm mọi chi phí có thể nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Và việc tinh giản nhân sự vì thế cũng là một trong những giải pháp cắt giảm chi phí hoạt động.

Dù vậy, xu hướng “cắt chỗ này, chi chỗ kia” đang thể hiện rõ nét. Nhiều ngân hàng lớn không ngần ngại mạnh tay chi tiêu và áp dụng chính sách đặc biệt để chiêu mộ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, rủi ro, pháp chế và kinh doanh cốt lõi.

Dữ liệu tuyển dụng từ các “ông lớn” như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, VPBank, SHB hay ACB cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt về nhu cầu nhân sự. Thiếu hụt chuyên gia kỹ thuật số và quản trị rủi ro đang khiến các ngân hàng phải cạnh tranh bằng chế độ đãi ngộ vượt trội, tạo nên mặt bằng thu nhập mới cho các nhân viên sở hữu chuyên môn cao.

BIDV hiện đầu tư mạnh mẽ cho mảng công nghệ. Nhà băng này vẫn liên tục mở các đợt tuyển dụng quy mô lớn cho khối Công nghệ thông tin và Ngân hàng số, từ vị trí chuyên viên Phát triển Core Banking đến Kiểm thử tự động (QC Automation), sẵn sàng tăng 10-20% thu nhập so với quy định chung cho các vị trí công nghệ khan hiếm.

Tương tự, VietinBank cũng tập trung tìm kiếm chuyên viên Chính phát triển Sản phẩm số hóa Khách hàng Doanh nghiệp.

Nhiều ngân hàng lớn không ngần ngại mạnh tay chi tiêu và áp dụng chính sách đặc biệt để chiêu mộ nhân sự chất lượng cao. Ảnh: Nam Khánh.

Mảng quản trị rủi ro cũng ghi nhận cạnh tranh không kém phần gay gắt. VPBank đang tuyển chuyên viên Pháp lý tố tụng với mức thu nhập lên tới 50 triệu đồng/tháng, phản ánh nỗ lực thu hút đội ngũ giỏi để xử lý nợ và các vấn đề pháp lý phức tạp.

Song song với việc chi mạnh cho nhân sự chuyên môn sâu, các ngân hàng cũng tái cấu trúc cách tuyển dụng nhân sự nghiệp vụ và kinh doanh truyền thống.

Vietcombank, Agribank và VietinBank đồng loạt tuyển dụng quy mô lớn vị trí Quan hệ khách hàng nhưng kèm theo những yêu cầu khắt khe. Vietcombank và Agribank áp dụng cơ chế tuyển thẳng “sinh viên xuất sắc” là những người có thành tích học tập và chứng chỉ ngoại ngữ tốt (như IELTS 7.0 trở lên).

Ngược lại, các ngân hàng tư nhân tỏ ra linh hoạt hơn. VPBank chấp nhận tuyển nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Vi mô mà “không yêu cầu kinh nghiệm”, chỉ cần ứng viên có tố chất kinh doanh và tư duy phục vụ khách hàng.