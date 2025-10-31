Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thầu của Vingroup tuyển 5 vạn công nhân, lương tới 47 triệu/tháng

  • Thứ sáu, 31/10/2025 09:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vincons - tổng thầu xây dựng thuộc Vinhomes - đang tuyển khoảng 50.000 lao động với mức thu nhập 14-47 triệu đồng mỗi tháng, kèm chính sách ăn ở miễn phí.

Vincons là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (Vincons) - tổng thầu xây dựng trực thuộc Vinhomes - vừa công bố chiến dịch tuyển dụng với quy mô đáng chú ý: Khoảng 50.000 lao động cho nhiều vị trí trong ngành xây dựng, từ công nhân phổ thông tới kỹ sư, tổ trưởng kỹ thuật.

Theo thông báo, mức thu nhập dao động 14-47 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và năng lực. Đối với các vị trí công nhân như xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, cốp pha..., mức lương 14-26 triệu đồng/tháng. Các vị trí cấp tổ trưởng có dải lương tháng từ 26 đến 47 triệu đồng.

Hay vị trí "chuyên viên kỹ thuật hiện trường" được tuyển với mức lương 1.000-1.400 USD/tháng (tương đương 25-35 triệu đồng), với địa điểm làm việc là các tỉnh, thành phố đang tập trung dự án trọng điểm của Vingroup như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM.

Bên cạnh mức lương hấp dẫn, Vincons cũng áp dụng các chính sách phúc lợi khác như "ăn ở miễn phí, tiện nghi, sạch sẽ", bảo hiểm đầy đủ và đặc biệt là đào tạo miễn phí cho lao động chưa có nghề - đồng thời vẫn được trả lương trong thời gian học nghề.

Thông tin tuyển dụng của Vincons gây chú ý với quy mô lớn hiếm thấy trên thị trường lao động ngành xây dựng. Ảnh: FB Vincons.

Vincons được thành lập vào năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư.

Hiện tại, Vinhomes và tập đoàn mẹ Vingroup đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn từ Bắc vào Nam, bao gồm các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông...

Năm ngoái, Vingroup đã thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu (EPC) với Vincons để thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long. Đây là một phần của siêu dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD) tại Quảng Ninh. Cùng lúc, Vincons cũng được giao thi công các công trình trường học tại đại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trước đó, Vincons cũng đã ký hợp đồng EPC thực hiện các công trình tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên). Doanh nghiệp này đồng thời tham gia các dự án trọng điểm khác như Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

