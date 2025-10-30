Cổ phiếu Vingroup kìm chân VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 30/10 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm hơn 16 điểm, tiếp tục lỡ hẹn với cột mốc 1.700 điểm trước sức ép của cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index mất nhịp hồi phục và trôi xuống mốc 1.670 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Bất chấp 2 phiên hồi phục trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giao dịch trong trạng thái thận trọng và ảm đạm trong ngày 30/10.

Ngay từ đầu phiên, sắc xanh xuất hiện trên bảng điện tử. Tuy nhiên, lực cầu yếu ớt nhanh chóng khiến VN-Index mất nhịp tăng và quay đầu giảm, trượt xuống dưới tham chiếu trong giờ giao dịch đầu tiên.

Dòng tiền trên thị trường thể hiện rõ sự lưỡng lự. Các nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt nhịp hồi như bất động sản, đầu tư công - xây dựng hay bán lẻ đều nhanh chóng "hạ nhiệt", trong khi nhóm vật liệu, tài chính - ngân hàng đồng loạt giảm. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến phần lớn nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát, thay vì mạo hiểm giải ngân.

Ở chiều ngược lại, phe mua gần như không thể hiện bất kỳ nỗ lực nâng đỡ đáng kể nào. Dòng tiền yếu ớt khiến nỗ lực hồi phục chỉ mang tính kỹ thuật và thiếu bền vững. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng, kéo biên độ giảm của VN-Index ngày càng sâu, có thời điểm mất gần 24 điểm trước khi thu hẹp nhẹ vào cuối phiên.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ở mức thấp, phản ánh tâm lý dè dặt và thiếu quyết đoán của giới đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 26.300 tỷ đồng , giảm gần 7% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,26 điểm (-1%) xuống 1.669,57 điểm; HNX-Index giảm 1,08 điểm (-0,4%) còn 266,96 điểm; riêng UPCoM-Index ngược dòng khi tăng nhẹ 0,78 điểm (+0,7%).

Toàn thị trường ghi nhận 371 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 840 mã giữ tham chiếu và 390 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu VN30 - nhóm có vốn hóa lớn nhất thị trường - tiếp tục chịu áp lực mạnh khi 20 mã giảm, 9 mã tăng và duy nhất HDB đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này vì thế giảm hơn 24 điểm, xuống mức 1.925 điểm.

VN-Index tiếp tục diễn biến đi ngang. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index giảm điểm trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”, vốn là nhóm dẫn dắt tâm lý chung của thị trường. Trong đó, VIC (-3,7%), VRE (-3,8%) và VPL (-2,2%), đồng loạt góp phần khiến chỉ số chính chịu sức ép mạnh ngay từ đầu phiên.

Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu ngân hàng và tài chính cũng đồng loạt suy yếu, khiến thị trường gần như không còn trụ đỡ đáng kể với LPB (-3,5%), VPB (-2,2%), TCB (-1,9%), MBB (-1,6%) còn VIX và GEX giảm sàn.

HPG cũng giảm thêm 1,3%, đánh dấu chuỗi phiên giảm kéo dài suốt vài tuần qua.

Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình vẫn giữ được sắc xanh nhưng không đủ sức nâng đỡ chỉ số chung như FPT (+1%), KDH (+4,2%), HVN (+1,5%), TCX (+1%), GVR (+0,9%), VHM (+0,2%), BID (+0,3%), NLG (+3,8%), GMD (+1,9%) và VTP (+3,7%).

Giao dịch của khối ngoại hôm nay tiếp tục là điểm trừ lớn khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung mạnh nhất tại các mã VIX (- 389 tỷ đồng ), GEX (- 196 tỷ đồng ) và MBB (- 168 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại vẫn chọn lọc và hướng đến các cổ phiếu cơ bản, có nền tảng kinh doanh vững chắc. FPT được mua ròng gần 194 tỷ đồng , tiếp tục là mã thu hút tiền ngoại mạnh nhất trong nhóm công nghệ. Bên cạnh đó, VHM (+90 tỷ đồng) và HAH (+ 88 tỷ đồng ) cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Dù vậy, mức mua ròng này vẫn quá nhỏ so với lượng bán tháo lan rộng, khiến khối ngoại nhìn chung vẫn đóng vai trò “ghìm chân” thị trường hơn là hỗ trợ.