Trungnam Group tái khởi động kế hoạch IPO mảng năng lượng

Sau giai đoạn khủng hoảng 2022-2024, Trungnam Group cho biết đã phục hồi kết quả kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và dự kiến IPO mảng năng lượng từ năm 2027.

Ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc thường trực Trungnam Group: Ảnh: Trungnam Group.

Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, đại diện Trungnam Group cho biết giai đoạn 2022-2024 được xem là "đêm dài" khủng hoảng của doanh nghiệp, khi tập đoàn phải đối mặt đồng thời với nhiều "cú sốc" lớn. Áp lực tài chính, cơ chế chính sách chưa hoàn thiện cùng các vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực năng lượng đã buộc Trungnam Group phải cắt giảm cả nghìn lao động để duy trì hoạt động.

Dự kiến IPO năm 2027

Theo ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc thường trực Trungnam Group, từ mức đỉnh doanh thu gần 14.000 tỷ đồng năm 2021, doanh thu của tập đoàn trong năm 2024 đã sụt giảm xuống chỉ còn gần 6.000 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều dự án năng lượng không được huy động công suất, không được thanh toán đầy đủ hoặc vướng mắc về cơ chế.

Riêng năm 2023, Trungnam Group ghi nhận khoản lỗ kỷ lục lên tới 2.800 tỷ đồng . Sang năm 2024, dù vẫn lỗ hơn 280 tỷ đồng , mức thua lỗ đã được thu hẹp đáng kể.

Đến năm 2025, khi các rủi ro pháp lý dần được tháo gỡ, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập dự phòng và loại bỏ các tác động tiêu cực. Nhờ quá trình tái cấu trúc chiến lược cùng sự cải thiện của cơ chế, chính sách thị trường, Trungnam Group đã chấm dứt tình trạng thua lỗ trong sản xuất kinh doanh và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận trở lại.

Cụ thể, doanh thu lũy kế đến tháng 12/2025 của tập đoàn đạt 13.686 tỷ đồng . Trong đó, tổng doanh thu từ các nhà máy điện đạt khoảng 6.000 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với năm 2024, tiếp tục đóng vai trò là trụ cột ổn định trong cơ cấu hoạt động của Trungnam Group.

Đến nay, lãnh đạo Trungnam Group khẳng định tập đoàn đã đi qua "đáy chữ U", từng bước quay trở lại quy mô, doanh thu và lực lượng lao động tương đương giai đoạn đỉnh cao năm 2021.

Song song với sự phục hồi của kết quả kinh doanh, Trungnam Group cũng đang khởi động lại kế hoạch IPO mảng năng lượng. Theo ông Lê Như Phước An, theo định hướng mới, quá trình triển khai dự kiến bắt đầu từ cuối năm nay và doanh nghiệp kỳ vọng hoàn tất IPO vào giai đoạn 2027.

Tuy vậy, lãnh đạo Trungnam Group nhấn mạnh đây mới chỉ là mốc kế hoạch dự kiến. Trên thực tế, việc IPO hay niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thị trường.

Cũng theo ông An, trước đó, kế hoạch IPO mảng năng lượng của Trungnam Group từng được dự kiến triển khai từ năm 2021, kéo dài sang năm 2022 và hoàn tất vào năm 2023. Tuy nhiên, từ giữa đến cuối năm 2022, tập đoàn chịu tác động nặng nề từ các biến động mang tính hệ thống của thị trường, buộc phải tạm dừng và gác lại kế hoạch này.

Đầu tư 8 tỷ USD vào năng lượng tái tạo đến năm 2030

Chia sẻ về định hướng kinh doanh trong 5 năm tới (2026-2030), lãnh đạo Trungnam Group cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi gồm năng lượng, đầu tư xây dựng hạ tầng và bất động sản.

Về năng lượng, riêng năm 2025, doanh nghiệp đã tham gia 5-7 dự án năng lượng tái tạo, thông qua hình thức đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án điện mặt trời và điện gió.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2025, liên danh Trungnam - Sideros River còn nộp kèm giá chào và hoàn tất bộ hồ sơ đấu thầu dự án điện khí LNG Cà Ná có quy mô vốn hơn 57.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD ), đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia đấu thầu giá điện.

Từ thời điểm đóng thầu đến nay, dự án đã hoàn thành các bước đánh giá của tổ chuyên gia, đơn vị tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định kết quả. Các sở, ban, ngành liên quan đã thông qua và trình kết quả lên UBND tỉnh Khánh Hòa. Nếu không có thay đổi, dự kiến trong tháng 1 sẽ có thông báo kết quả chính thức từ bên mời thầu.

Bên cạnh dự án LNG Cà Ná, Trungnam Group hiện có danh mục gần 30 dự án năng lượng tái tạo đang được nghiên cứu và khảo sát, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6 tỷ USD đến năm 2030.

Không chỉ dừng lại ở điện mặt trời và điện gió, doanh nghiệp cho biết còn đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực năng lượng mới như amoniac và hydro - những nguồn năng lượng sạch, tiên tiến đang được phát triển mạnh trên thế giới nhưng tại Việt Nam hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu. Trungnam Group kỳ vọng trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia các lĩnh vực này khi điều kiện thị trường và cơ chế chính sách cho phép.

Doanh nghiệp này cũng bày tỏ mong muốn tham gia nghiên cứu và đầu tư các dự án đã có trong quy hoạch hoặc được bổ sung trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là các dự án đường dây truyền tải siêu cao áp và nhà máy thủy điện tích năng.

Năng lượng là một trong 3 mảng chủ lực của Trungnam Group. Ảnh: Trungnam Group.

Ở mảng hạ tầng, Trungnam Group cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công trình trọng điểm, song song với việc tham gia các gói thầu lớn, phù hợp với định hướng tăng tỷ trọng đầu tư công lên khoảng 10% GDP theo chiến lược phát triển quốc gia.

Trong năm 2026, các dự án hạ tầng mà doanh nghiệp này muốn tham gia bao gồm: Tuyến đường Vành đai 2 - Hải Phòng; dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết (đang nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền).

Về bài toán nguồn vốn cho các dự án trong giai đoạn tới, Trungnam Group thừa nhận đây là thách thức lớn khi các kế hoạch đầu tư đều có quy mô vốn rất lớn. Tuy nhiên, từ quá trình tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài sản, doanh nghiệp dự kiến chủ động tạo ra khoảng 40-50% nguồn vốn cho giai đoạn tiếp theo.

Phần vốn còn lại sẽ được huy động thông qua nhiều cấu trúc khác nhau, kết hợp giữa vốn tự có, khai thác tài sản hiện hữu, vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phần ưu đãi, trái phiếu chuyển đổi hoặc các hình thức vay chuyển đổi...

Với số lượng dự án lớn và nhu cầu vốn cao, doanh nghiệp xác định không thể chỉ phụ thuộc vào một hoặc một vài ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch làm việc với hầu hết ngân hàng lớn tại Việt Nam, đặc biệt là những tổ chức tín dụng có kinh nghiệm và định hướng phát triển trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, một tín hiệu tích cực là nhiều ngân hàng lớn đang điều chỉnh chiến lược theo hướng cân bằng, ổn định và giảm rủi ro, trong đó ưu tiên phân bổ tín dụng cho các lĩnh vực xanh, hạ tầng và năng lượng, nhằm tái cơ cấu danh mục tín dụng vốn đang nghiêng nhiều về bất động sản và tiêu dùng. Đây được xem là thuận lợi đáng kể đối với các doanh nghiệp đầu tư dài hạn như Trungnam Group.