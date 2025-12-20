Chính phủ lại thúc TP.HCM gỡ vướng dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM khẩn trương xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, trong đó có dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Dự án cống ngăn triều TP.HCM vốn được kỳ vọng hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ do các vướng mắc về tài chính và pháp lý. Ảnh: Khương Nguyễn.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 751, làm việc với UBND TP.HCM về báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn.

Theo kết luận, TP.HCM (sau sắp xếp) có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tháo gỡ, cho định hướng tháo gỡ 670/838 dự án, chiếm 80% các dự án được xử lý.

Phó thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND TP. Tuy nhiên, thành phố cần tập trung rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ thông tin, danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt.

Theo đó, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền để nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động; chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc của dự án liên quan việc tuân thủ các quy định pháp luật trong từng thời kỳ; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp với tình hình thực tiễn, trên tinh thần pháp luật cho phép.

Cụ thể, đối với các dự án Khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại số 3C Tôn Đức Thắng, khu dân cư số 168 Phan Văn Trị và khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, UBND TP.HCM được giao tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ Công an trả lời kết quả xác minh về các nội dung liên quan trực tiếp đến các dự án.

"Cần xác định rõ có vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, nếu có thì các dự án trên có phải là vật chứng của vụ án hay không. Trên cơ sở kết quả trả lời của Bộ Công an, UBND TP.HCM tập trung, chủ động giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại các dự án này", Phó thủ tướng Thường trực đề nghị.

Đáng chú ý, đối với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), TP.HCM được yêu cầu khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng tại thành phố, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Đồng thời, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Siêu dự án chống ngập của TP.HCM (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng , dự án được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2018, góp phần bảo vệ khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn trước tình trạng ngập do triều cường và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, đến nay, công trình mới đạt khoảng 93% khối lượng thi công và đã rơi vào tình trạng "đắp chiếu" suốt nhiều năm. Dù Chính phủ đã ban hành nghị quyết tháo gỡ từ tháng 7, dự án hiện vẫn chưa thể tái khởi động.

Hồi tháng 10, Tổ công tác 1970 đề xuất UBND TP.HCM bổ sung thêm hai khu đất vào quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án. Chủ đầu tư đánh giá đây là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, giúp công trình được thi công hoàn thành và đưa vào vận hành.

Thời điểm đó, doanh nghiệp cho biết nếu các thủ tục từ phía thành phố được hoàn tất trong tháng 10 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, dự án có thể vận hành chậm nhất vào tháng 12/2026. Ngược lại, nếu việc hoàn thiện hồ sơ tiếp tục kéo dài, thời điểm bàn giao công trình sẽ phải lùi tương ứng, do các vướng mắc hiện nay không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.