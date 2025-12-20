Ngày mai Trung tâm Tài chính Quốc tế chính thức khai trương

Thông tin được ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM chia sẻ tại Hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TP.HCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế" sáng 20/12.

Ngày 21/12, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ chính thức khai trương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (20/12), ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết ngày 21/12 sẽ diễn ra sự kiện công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế và cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Khoảng 1.000 tòa nhà trong phạm vi IFC-HCM

Theo ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (IFC-HCM) dự kiến đặt trụ sở tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, công trình đang được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng các tiêu chuẩn của một trung tâm điều hành tài chính quốc tế.

Do đó, tạm thời cơ quan điều hành sẽ đặt tại tầng 6, số 123 Trương Định - Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM.

Ông An cho biết Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (IFC-HCM) được xác định có diện tích khoảng 998 ha, trải rộng trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, thuộc Thủ Thiêm).

Theo ông, không gian IFC-HCM có thể hình dung như một "vòng tròn" bao trọn sông Sài Gòn. Trong phạm vi này hiện có khoảng 1.000 tòa nhà, trong đó Bitexco là công trình cao nhất nằm trong khu vực trung tâm. Các tòa nhà còn lại được đánh giá có hạ tầng tương đối ổn định, đủ điều kiện khai thác, sử dụng để phục vụ hoạt động của trung tâm tài chính.

Ông nhấn mạnh vị trí địa lý và quy hoạch IFC-HCM mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp, tổ chức và định chế tài chính hoạt động trong khu vực này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ tại Hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TP.HCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế". Ảnh: BTC.

Cụ thể, các đơn vị trong Trung tâm Tài chính Quốc tế sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày.

Trên toàn bộ khu vực IFC-HCM, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, với hệ thống Internet băng thông rộng, hoạt động liên tục, phủ sóng đầy đủ 3G, 5G nhằm bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các hoạt động tài chính - dịch vụ.

Về hạ tầng kỹ thuật, ngành điện và ngành nước đều có cơ chế ưu tiên riêng cho khu vực này, nhằm đáp ứng đặc thù vận hành của một trung tâm tài chính quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc công nghệ cao, tiêu thụ điện năng lớn và cần lượng nước đáng kể cho công tác làm mát.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Chia sẻ tại hội thảo, ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố xác định việc xây dựng IFC-HCM không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, mà còn là khát vọng và bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM nhận thức rõ sự cần thiết của mối quan hệ đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực tư nhân, giữa chính quyền địa phương với các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự tin tưởng và gắn bó lâu dài của cộng đồng nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và đối tác quốc tế.

Với tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng phát triển, TP.HCM cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng thông thoáng, ổn định và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, phát triển đồng bộ hạ tầng tài chính - đô thị - số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: BTC.

Theo ông Tuấn, lộ trình hình thành IFC-HCM được chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2, thành phố sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu. Đến giai đoạn 3, TP.HCM sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Song song với phát triển hạ tầng, TP cũng chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ngay từ sớm, TP.HCM đã cử cán bộ, công chức tham gia học tập, nghiên cứu tại các trung tâm tài chính lớn và các viện, trường trong và ngoài nước, nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí then chốt.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế còn được định hướng là không gian thử nghiệm các cơ chế, chính sách và sản phẩm tài chính mới theo nguyên tắc kiểm soát rủi ro phù hợp; góp phần tạo lập môi trường đầu tư ổn định, có tính dự báo cao, bảo đảm quyền sở hữu tài sản và quyền chuyển vốn, lợi nhuận hợp pháp của nhà đầu tư.