LPBank chốt chuyển trụ sở chính về Ninh Bình

LPBank lý giải động thái chuyển trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình nhằm gia tăng hiện diện tại đô thị loại II, góp phần hình thành trung tâm tài chính ở địa phương.

LPBank vừa thông qua chuyển trụ sở chính về địa điểm mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: LPBank.

HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng.

Theo đó, trụ sở hiện tại của LPBank đặt tại LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ được chuyển về địa điểm mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Lý giải về quyết định này, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trong xu thế phát triển mới, các địa phương trên cả nước đang tích cực xây dựng quy hoạch với tầm nhìn chiến lược trung và dài hạn, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa bàn.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đầu tư sản xuất - kinh doanh và xây dựng hạ tầng, vai trò của các ngân hàng uy tín trong việc đặt trụ sở chính tại địa phương được xem là yếu tố quan trọng, góp phần từng bước hình thành các trung tâm tài chính.

Qua quá trình khảo sát, LPBank nhận thấy các khu vực ngoài trung tâm, đặc biệt là trung tâm các tỉnh, thành phố, có hệ thống giao thông thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng mạng lưới.

Việc chuyển trụ sở chính được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng thị trường, gia tăng hiện diện tại khu vực nông thôn và đô thị loại II, qua đó thể hiện tầm nhìn trở thành đối tác tài chính tin cậy, lựa chọn hàng đầu của cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các khu vực này.

Ngân hàng cũng cho rằng việc đặt trụ sở chính tại địa điểm mới sẽ góp phần tăng cường nguồn lực tài chính cho địa phương, hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.

HĐQT LPBank đã giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai các công việc cần thiết sau khi nghị quyết được thông qua, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục xin chấp thuận, cấp phép theo đúng quy định pháp luật.

Kết thúc 9 tháng kinh doanh năm 2025, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng , mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này và tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng của ngân hàng đến từ hai trụ cột chính là thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng . Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.638 tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,78%.