LPBank triệu tập họp cổ đông bất thường ngay tháng 12

LPBank vừa có tài liệu gửi cổ đông thông báo về việc tổ chức đại hội bất thường năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Nội dung của cuộc họp cổ đông bất thường vẫn chưa được LPBank tiết lộ. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa thông qua nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

Thời gian họp đại hội dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại Hà Nội. Hiện ngân hàng chưa công bố cụ thể nội dung cuộc họp bất thường này.

Trước đó, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 9.612 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III đóng góp 3.448 tỷ đồng , tăng 15% so với quý II.

Động lực tăng trưởng của LPBank đến từ hai mảng chính là thu nhập lãi thuần ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng , và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng , trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ chiếm 2.533 tỷ đồng .

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng , tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 15%, đạt 389.638 tỷ đồng . Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,78%.