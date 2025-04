LPBank giảm hơn 1.600 nhân sự trong 3 tháng

Đây là mức cắt giảm nhân sự mạnh nhất toàn ngành ngân hàng trong quý I, nối tiếp làn sóng tinh gọn đang diễn ra tại nhiều nhà băng từ cuối năm ngoái.

LPBank cắt giảm hơn 14% nhân sự trong quý đầu năm, tuy nhiên thu nhập trung bình của người lao động được cải thiện nhẹ. Ảnh: LPBank.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I, ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về nhân sự và kết quả kinh doanh.

Tính đến ngày 31/3, số lượng cán bộ nhân viên tại LPBank còn 9.570 người, giảm 1.619 người so với cuối năm 2024, tương đương mức cắt giảm hơn 14%. Đây là mức tinh giản nhân sự lớn nhất toàn ngành ngân hàng trong 3 tháng đầu năm, nối tiếp xu hướng tái cấu trúc đang diễn ra tại nhiều nhà băng từ cuối năm ngoái.

Song song với việc tinh giản, chi phí cho lao động của LPBank cũng giảm mạnh. Trong quý I, ngân hàng chi 733 tỷ đồng cho nhân sự, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền lương và phụ cấp chiếm 657 tỷ đồng , giảm 7%, còn các khoản đóng góp theo lương giảm đến 27%.

Dù vậy, thu nhập bình quân của người lao động tại LPBank ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, mỗi nhân viên nhận trung bình 24,63 triệu đồng/tháng trong quý I, tăng gần 2 triệu đồng so với mức bình quân năm 2024. Trong đó, lương bình quân đạt 22,08 triệu đồng/người/tháng.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUÝ I/2025 CỦA LPBANK CAO KỶ LỤC Nguồn: BCTC NH. Nhãn Quý I/2019 Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022 Quý I/2023 Quý I/2024 Quý I/2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 511 604 1112 1795 1566 2886 3175

Về kết quả kinh doanh quý I, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế 3.175 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.533 tỷ đồng , cũng tăng hơn 10%.

Theo giải trình, lợi nhuận tăng nhờ khoản lãi từ hoạt động khác tăng hơn 420 tỷ đồng so với quý I/2024. Ngoài ra, việc kiểm soát chất lượng tín dụng, tinh gọn tổ chức giúp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Năm 2025, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.868 tỷ đồng , tăng 22% so với năm 2024. Với kết quả quý I, ngân hàng đã hoàn thành 21% kế hoạch năm.

Nhà băng cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 ngân hàng này chia cổ tức bằng tiền mặt, với tổng số tiền dự chi gần 7.500 tỷ đồng .

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của LPBank đạt 499.894 tỷ đồng , giảm 8.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 352.194 tỷ đồng , tăng 6% so với cuối năm 2024 và tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi của khách hàng đạt 293.155 tỷ đồng , tăng gần 4%.