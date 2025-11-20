Chứng khoán LPBank mắc loạt vi phạm, chịu phạt gần 900 triệu đồng

LPBS bị xử phạt hàng loạt vi phạm với tổng số tiền lên tới gần 900 triệu đồng, từ cho vay ký quỹ vượt hạn mức đến cung cấp dịch vụ chưa báo cáo cơ quan quản lý.

Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng. Ảnh: LPBS.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) với tổng mức phạt lên tới hơn 887 triệu đồng.

Cụ thể, LPBS bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Công ty cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết tại một số thời điểm, LPBS giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

Bên cạnh đó, LPBS còn bị phạt tiền 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo, hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN, hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong giai đoạn 17/4-23/7, công ty thực hiện dịch vụ phong tỏa, giải tỏa tài khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng tại công ty; cung cấp dịch vụ theo dõi, cập nhật tình trạng chứng khoán cho khách hàng và bên thứ ba để phục vụ cho việc theo dõi giá trị tài sản đảm bảo theo hợp đồng vay khi chưa báo cáo UBCKNN bằng văn bản.

Công ty bị phạt tiền thêm 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. UBCKNN chỉ ra LPBS đã không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng chống rửa tiền năm 2023, 2024 đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN); không gửi Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền tại công ty năm 2023 cho NHNN và UBCKNN.

UBCKNN tiếp tục phạt tiền 77,5 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. LPBS đã bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ khi nhân sự không có bằng cấp, chứng chỉ thể hiện có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán.

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 225 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác. LPBS đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Cụ thể, tại Phương án phát hành trái phiếu, loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền; tuy nhiên, tại bản Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ - mã LPBL2326009, loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.